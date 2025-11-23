楊丞琳淚崩「覺得自己不會唱歌」中斷錄音！戴上耳機：好怕我的聲音

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳最近推出新專輯《有且》，並在21日於官方YouTube頻道上傳錄音片段。沒想到開錄第一天，她就忍不住淚崩，「我覺得自己好像突然間不會唱歌。」

▲楊丞琳拭淚。（圖／翻攝自YouTube／楊丞琳官方專屬頻道）



楊丞琳2024年8月開錄新專輯時，雖然已成功開嗓，但製作人許哲珮仍聽得出來她的歌聲有沉重感。中斷錄音期間，她一邊拿著衛生紙拭淚，一邊說：「其實剛剛戴耳機要聽自己唱歌，是很害怕的，因為我覺得自己好像突然間不會唱歌。」

▲楊丞琳錄音中斷坦言，剛剛其實很害怕聽自己唱歌。（圖／翻攝自YouTube／楊丞琳官方專屬頻道）



不只這樣，楊丞琳坦言沒有辦法相信自己，「這可能是為什麼我昨天沒有辦法迅速入睡的原因，可是我沒有去探究原因，可能它在很深處我自己不知道，直到我剛戴上耳機的瞬間，我才發現我好怕我的聲音。」

▲楊丞琳坦言忽然很怕自己的聲音。（圖／翻攝自YouTube／楊丞琳官方專屬頻道）



事實上，楊丞琳日前證實即將啟動全新巡迴演唱會「房間裡的大象」，除了已經官宣的南昌跨年場和佛山站，紹興、西安等場次也在籌備當中，她表示：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回臺灣。臺灣是我從小生長的地方，也非常想念臺灣的歌迷，上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久。」