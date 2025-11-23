ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金馬62「完整得獎名單」一次看
12生肖「2026上半年運勢」
曾敬驊奪男配爆哭！哽咽許願1事
楊丞琳淚崩「覺得自己不會唱歌」中斷錄音！戴上耳機：好怕我的聲音

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳最近推出新專輯《有且》，並在21日於官方YouTube頻道上傳錄音片段。沒想到開錄第一天，她就忍不住淚崩，「我覺得自己好像突然間不會唱歌。」

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自YouTube／楊丞琳官方專屬頻道）

▲楊丞琳拭淚。（圖／翻攝自YouTube／楊丞琳官方專屬頻道）

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊丞琳2024年8月開錄新專輯時，雖然已成功開嗓，但製作人許哲珮仍聽得出來她的歌聲有沉重感。中斷錄音期間，她一邊拿著衛生紙拭淚，一邊說：「其實剛剛戴耳機要聽自己唱歌，是很害怕的，因為我覺得自己好像突然間不會唱歌。」

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自YouTube／楊丞琳官方專屬頻道）

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自YouTube／楊丞琳官方專屬頻道）

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自YouTube／楊丞琳官方專屬頻道）

▲楊丞琳錄音中斷坦言，剛剛其實很害怕聽自己唱歌。（圖／翻攝自YouTube／楊丞琳官方專屬頻道）

不只這樣，楊丞琳坦言沒有辦法相信自己，「這可能是為什麼我昨天沒有辦法迅速入睡的原因，可是我沒有去探究原因，可能它在很深處我自己不知道，直到我剛戴上耳機的瞬間，我才發現我好怕我的聲音。」

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自YouTube／楊丞琳官方專屬頻道）

▲楊丞琳坦言忽然很怕自己的聲音。（圖／翻攝自YouTube／楊丞琳官方專屬頻道）

事實上，楊丞琳日前證實即將啟動全新巡迴演唱會「房間裡的大象」，除了已經官宣的南昌跨年場和佛山站，紹興、西安等場次也在籌備當中，她表示：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回臺灣。臺灣是我從小生長的地方，也非常想念臺灣的歌迷，上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久。」

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕！　隱忍多年公開真相：把我逼瘋

范冰冰金馬後台爆哭！　視訊導演「哭成大花臉」畫面曝光

曾國城瘦成一道閃電！自爆「3個月甩肉8公斤」　公開真實體重

TWICE世運高清官方照出爐！這幕超震撼　娜璉PO文「繁中文法」有講究

【金馬62完整得獎名單】范冰冰奪影后　張震封影帝！《大濛》獲最佳劇情片

資深名嘴心疼粿粿！　爆她婚內委屈「真的會陷進去」點破矛盾關鍵

金馬62內幕／范冰冰「雙母鬥法」激戰北影影后　唯一「15票全數通過」是她！

直擊／5萬人亮起子瑜代表色！超猛應援驚呆TWICE　Sana感動：你們太浪漫

直擊／TWICE為台灣改歌詞！破天荒放「35秒煙火秀」娜璉：我第一次看到

直擊／子瑜講母語哽咽：心中火苗快熄滅...「很多次想要放棄，也很想家」

范冰冰工作室說完「寶島最佳女主角」突遭刪文！半夜低調發聲：有點懵

范冰冰淚奪金馬影后工作室首發文！恭喜獲得「寶島的最佳女主角」

