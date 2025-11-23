范冰冰工作室說完「寶島最佳女主角」突遭刪文！半夜低調發聲：有點懵

記者潘慧中／綜合報導

范冰冰22日以《地母》奪下第62屆金馬獎的影后寶座，工作室第一時間在微博發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角」，未料事後無預警遭刪文，而她本人則在23日凌晨低調發文了。

▲范冰冰工作室目前的最新貼文是5日的貼文。（圖／翻攝自微博／范冰冰工作室）



范冰冰工作室22日晚間的發文中，除了感謝評審的認可、劇組的用心以及所有觀眾的支持，也強調她未來會繼續秉持敬畏之心，探索更多不同的角色，並用優秀的作品回應大家的期待。

▲范冰冰工作室的這篇貼文已遭刪文。（圖／翻攝自微博／范冰冰工作室）



整篇貼文都沒有提及「台灣」、「金馬獎」，只在第二句話提到「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角」，並在配圖文字放上了「榮獲第62屆金馬獎最佳女主角」。

▲范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎的影后寶座。（圖／翻攝自微博／范冰冰工作室）



雖然工作室被刪文的原因成謎，范冰冰23日凌晨在個人微博發文，「剛回覆完所有好友的600多條祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵……」，並附上自拍照，隨即引來大批粉絲留言祝賀。

▲▼范冰冰半夜低調發聲。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

