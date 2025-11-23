ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金馬62「完整得獎名單」一次看
12生肖「2026上半年運勢」
曾敬驊奪男配爆哭！哽咽許願1事
金馬慶功／曾敬驊講到爸媽淚崩…親曝「奪獎留遺憾」罕揭感情現況

記者黃庠棻／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮在22日於臺北流行音樂中心舉行。電影《我家的事》由新銳導演潘客印編導，藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪主演，真實刻畫家的模樣，屢獲海內外影展肯定，在本屆金馬獎上也奪下2項大獎，「一家人」在慶功宴上開心合體，也分享了激動的心情。

▲《我家的事》金馬慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲《我家的事》金馬慶功。（圖／記者林敬旻攝）

曾敬驊憑藉《我家的事》奪下第62屆金馬獎最佳男配角，在得獎瞬間淚灑舞台並在後台感性告白爸媽，皆獲得大批網友討論，在慶功宴上透露過去爸媽都會北上觀看他的頒獎典禮或是首映，但從沒有一次合到照，這一次奪下金馬獎座希望能與父母拍照留念，沒想到依舊沒有成功。

▲《我家的事》金馬慶功，最佳男配曾敬驊、最佳改編劇本潘客印。（圖／記者林敬旻攝）

▲《我家的事》金馬慶功，最佳男配曾敬驊、最佳改編劇本潘客印。（圖／記者林敬旻攝）

對此，曾敬驊透露自己打電話給父母要求合照時，爸媽竟然已經馬上趕到火車站搭客運，雖然可惜沒有合到照，但他仍舊貼心地關心爸媽「到宜蘭說一聲」，也打了一大段話要給其他家人，他笑說「我們家不會講很煽情的話，但最近有在練習表達了」。

▲《我家的事》金馬慶功，最佳男配曾敬驊、最佳改編劇本潘客印。（圖／記者林敬旻攝）

▲《我家的事》金馬慶功，最佳男配曾敬驊、最佳改編劇本潘客印。（圖／記者林敬旻攝）

談到許願帶爸媽出國玩，曾敬驊表示自己還沒有時間詢問兩人的回覆，由於父母從沒有出過國，所以他會選擇比較近的國家旅遊，細心地說道「因為不曉得他們搭飛機的狀況」。至於爸媽從沒出過國的原因，他則透露「他們很忙，小孩生比較多，家裡有五個小孩」，他在家排行老四，上有三個姊姊與一個妹妹。

▲▼ 金馬62頒獎典禮 後臺得獎感言最佳男配角 -曾敬驊-我家的事。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾敬驊奪下金馬62最佳男配角。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，曾敬驊男兒淚狂飆的影片引起網友瘋傳，他笑說自己小時候的外號叫「愛哭欸」，是當時的奶媽取的，自己已經很久沒有哭成這樣，在慶功宴上回憶在典禮上哭泣的模樣，他直呼「已經失憶了」，而一旁的姚淳耀則表示「有被他哭泣的樣子嚇到」。

▲▼ 金馬62頒獎典禮 後臺得獎感言最佳男配角 -曾敬驊-我家的事。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾敬驊淚崩。（圖／記者黃克翔攝）

另外，曾敬驊難得分享與家人的互動，也罕見公開感情現況，他自出道以來就沒有太多緋聞，透露自己單身約一年多時間，目前有「正在認識的人」，還在相處中，對方是圈外人，其他細節則保密到家。

▲▼ 金馬62頒獎典禮 後臺得獎感言最佳男配角 -曾敬驊-我家的事。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾敬驊罕見分享感情現況。（圖／記者黃克翔攝）

藍葦華雖然與金馬獎影帝擦身而過，但他表示可以拍攝《我家的事》並入圍金馬獎已經很開心，笑說「敬驊哭到頭埋在我身上的時候真的很感動」；高伊玲雖以一票之差敗給范冰冰，但她直言「完全沒有失落，本來就沒有預期自己會得獎」，強調「有家人在，已經覺得得獎了」。

▲《我家的事》金馬慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲《我家的事》金馬慶功。（圖／記者林敬旻攝）

黃珮琪在台下看到曾敬驊與導演潘客印得獎時狂哭，她坦言自己在典禮前一天晚上睡不著「但可以跟全家人一起來金馬，真的很像做夢一樣」；姚淳耀雖然在獎項上敗給曾敬驊，但他一點也不失落，笑說「今晚就是很開心啊，聽到敬驊得獎很開心，下一秒看到他哭了又覺得很可愛，覺得有入圍就很開心」。

▲《我家的事》金馬慶功，最佳男配曾敬驊、最佳改編劇本潘客印。（圖／記者林敬旻攝）

▲《我家的事》金馬慶功，最佳男配曾敬驊、最佳改編劇本潘客印。（圖／記者林敬旻攝）

導演潘客印則是奪得最佳改編劇本，剛好頒獎人是劉若英，兩人在影集《忘了我記得》中有合作，他爆料對方有偷偷用台語跟他講了一句「賣靠（別哭）」，雖然本片入圍8項，最後拿下2獎，但他相當知足，說道「反正有得就很開心」。

