資深名嘴心疼粿粿！　爆她婚內委屈「真的會陷進去」點破矛盾關鍵

男星范姜彥豐上月底拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），粿粿其後發布 17 分鐘影片回應，夫妻雙方隔空交火，持續掀起網路熱議。資深名嘴狄志為近日在《新聞挖挖哇》談到此事，坦言自己第一時間看到粿粿的聲明時「反而有些心疼她」。

▲狄志為心疼粿粿 。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

狄志為直言，站在男性角度來看，若身為丈夫卻被伴侶指控「不顧小孩、不付錢」，自己是絕對無法接受的。他分析粿粿影片內容呈現的婚姻狀態時表示：「那個聲明聽起來，她老公像是吃軟飯、不顧小孩又愛計較，賺得又比她少，房子也是她買的。若是我遇到這樣的老公，有個肩膀可以依靠，我真的會陷進去。」

他坦言第一時間確實對粿粿產生同情，但也點出關鍵矛盾：「妳還在婚姻當中，那之前為什麼要那麼高調？難怪范姜忍受不住。」狄志為認為，粿粿在尚未真正走出婚姻前便頻繁公開互動，是導致局勢失控的原因之一。

▲▼狄志為站在男生角度思考 。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

談到粿粿聲明後的網路反應，狄志為也表示相當意外，「我以為會有很多人和我一樣，同情她。」但事實卻相反，他指出粿粿的 IG 反而被大量女生灌爆留言，多數都在批評她。他觀察後表示：「我反而發現，女生並不同情粿粿。」

▲粿粿、范姜彥豐婚變話題延燒。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）