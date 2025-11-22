金馬獎／張震奪影帝！《幸福之路》演外送員「盡力而為做我最好」

記者陳芊秀／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在臺北流行音樂中心舉行，現場眾星雲集，同時本屆以不設主持人方式進行。頒獎典禮越來越接近壓軸獎項，最佳男主角由《幸福之路》張震奪得！這是他繼《緝魂》再奪金馬影帝。

▲張震再奪金馬影帝。（圖／金馬執委會提供）

最佳男主角由西島秀俊與桂綸鎂共同頒獎。金馬62影帝由張震拿下，他上台先坦白沒有準備，忍不住多次喘氣，接著說道：「看到其他入圍者的表演，每一個人真的都很棒，但是我要說，這一次我演《幸福之路》，是用一種非常放鬆的狀態，去演戲，基本上在紐約的兩個月裡面，那兩個月我就是陸嘉誠，就是戲裡面的角色，全心全意的投入在裡面，我相信，不管今天有沒有拿這個獎，我都盡力而為，做我最好的一部分，謝謝我們的團隊，謝謝整個電影的導演，寫了這麼棒的故事。」同時他也感謝本片攝影師，「不管我怎麼做怎麼演，他都可以抓得非常準確，都可以看到我，一點點小小的眼神，我每次看到那一點點眼神，我就覺得心裡很安慰，我覺得我的表演，有被放大，可以傳遞出去，給所有觀眾朋友們看」。

▲張震感性致詞。（圖／金馬執委會提供）

張震不忘感謝摯愛的妻子與女兒，同時感謝帶他入行的明星爸爸張國柱，感性說道：「他是演員，他帶我進入認識電影，讓我一直在，從出道13歲到現在，都一直不斷地相信電影，熱愛電影，所以最後我要獻給，所有熱愛電影的你們，希望你們可以繼續下去，我也可以繼續下去，一起熱愛電影，謝謝你們。」



