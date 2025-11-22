ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金馬62「完整得獎名單」一次看
12生肖「2026上半年運勢」
曾敬驊奪男配爆哭！哽咽許願1事
金馬62／曾敬驊奪男配爆哭！　哽咽許願「爸媽沒出過國」：我想帶他們去玩

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮22日於臺北流行音樂中心盛大登場，「最佳男配角」由曾敬驊以《我家的事》拿下。入圍者中最資淺的他，一舉打敗金士傑、黃鐙輝、黃秋生，以及同片的姚淳耀等勁敵，他哭到連受訪時都還有點語無倫次，當被問到得獎後最想做的事，孝順的曾敬驊再次淚崩說：「我想帶我爸媽出國。」

▲▼ 金馬62頒獎典禮 後臺得獎感言最佳男配角 -曾敬驊-我家的事。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾敬驊以《我家的事》拿下「最佳男配角」，受訪時仍止不住眼淚。（圖／記者黃克翔攝）

曾敬驊因為情緒太過激動，一度先在後台平復情緒，才到後台新聞中心受訪。曾敬驊說：「從名字喊出來那刻，這之間碰到什麼人、誰說了什麼，我都忘了。」他表示，在演出《我家的事》前，他最大的挑戰是自己的個性總有一道牆，讓他無法順利建立信任感。

曾敬驊說：「我看得非常清楚，那道牆在哪，但這次我把他推開了。我把所有信任都給了《我家的事》的劇組，這是最難的地方，也是我最大的禮物。我帶著這個禮物，接著就去拍了《大濛》，我才知道原來我可以這麼快進入角色。」

▲▼ 金馬62頒獎典禮 後臺得獎感言最佳男配角 -曾敬驊-我家的事。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾敬驊以《我家的事》拿下「最佳男配角」。（圖／記者黃克翔攝）

曾敬驊將《我家的事》渾然天成的喜感，歸咎於克服了過去演戲遇到的問題，「以前的我不知道哪裡來的沒自信，很怕人家怎麼看我。但不想理會這些東西了，我領悟一件事，單單純純活著就很棒，煩惱沒有什麼意義。」

至於得獎後崩潰大哭的原因，曾敬驊說：「我剛剛其實有點在發呆，我有點害怕那個當下，目光都聚集在我身上。其實我不太習慣這個，有點害怕。所以當聽到自己名字的時候，欲故的每個人的畫面都閃過我的眼前，有點不知道怎麼收回來。」

▲▼ 金馬62頒獎典禮 後臺得獎感言最佳男配角 -曾敬驊-我家的事。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾敬驊以《我家的事》拿下「最佳男配角」，從台上哭到新聞中心。（圖／記者黃克翔攝）

當被問到得獎後最想做的事，孝順的曾敬驊再次淚崩，哽咽著說：「明年農曆年，我想帶我爸媽出國。他們好像都沒有出過國，一直都在工作。我希望我拿到的這座獎，可以讓他們試著去放下重擔。」

 

