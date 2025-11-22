大陸一連取消7日藝人活動！　鈴木良雄活動「遭公安闖入中斷」

記者張筱涵／綜合報導

日本娛樂圈近日受到中國官方風向劇烈影響，多組藝人原定在中國舉行的活動接連喊卡，引發外界高度關注。繼日本政壇因高市早苗發言引來北京強烈反彈後，近期中國出現日本相關娛樂活動大規模取消的情況，從音樂到喜劇、偶像全受波及，風暴持續擴大。

▲高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



日本國民雙人組合「柚子（ゆず）」22日突然宣布，原訂12月展開的《YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK》亞洲巡演全數取消，該巡演原計畫在香港、上海與台北三地舉行，官方公告僅稱「因不得已的諸多因素全數取消」，未直接談及中國因素，但外界普遍認為與近期政治敏感度升高有關。

受到衝擊的不只柚子，日本女子偶像團體「iLiFE！」21日也在社群平台宣布，原訂28、29日參加的上海大型偶像音樂祭「NSE2025 元星舞台」突然取消，官方同樣未說明原因。

同時，日本爵士鼓手本田珠也也遭遇相同狀況，原定20、22日在北京與貝斯手鈴木良雄合作演出的場次突遭腰斬。他在 X（舊推特）上透露：「排練都做完，聲音狀態也達到最好，但公安突然來場，活動就此取消。」他無奈表示：「不只是我們，連工作人員、主辦方現場所有人都非常難過，市民真的毫無力量。」

▲鈴木良雄活動突然被強制取消。（圖／翻攝自微博／黄昏黎明DDC）



老牌喜劇公司吉本興業18日也宣布取消原訂在「第11屆上海喜劇節」舉辦的4場《吉本喜劇特別場》演出，該節目由間寬平、陣內智則等人氣藝人參與，已連續多年受邀，是兩國文化交流的重要活動之一。就連人氣男團「JO1」也在17日宣布，原訂本月28日在中國舉辦的粉絲活動取消，象徵這波「封殺潮」已全面擴散至偶像領域。

▲▼吉本興業和JO1的活動也被取消。（圖／翻攝自微博／中国蓝新闻）



日本各界普遍認為，近期中國對日本政治言論強烈不滿，加上兩國關係敏感，使得許多日本藝文活動遭到「無預警式」喊停。隨著活動接連取消，日本娛樂業界開始擔憂這波政治風向恐將持續，未來還會有多少公演、演唱會、見面會受到影響，仍有待觀察。