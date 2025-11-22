ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

金馬新人放閃！甜喊歌手男友「是幸運物」
上班久坐腰痛！醫教一招「15分鐘就改善」
夢多表態「力挺高市早苗」貼4愛心
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

查理希頓 Selina 張善為 唐立淇 喬納希爾 紀寶如 陳妍希 伍佰

范姜彥豐「整天打電動」！婚變最後稻草曝　粿粿：都我在想辦法

獨家／范姜淪商案配角　「整天在家打電動」成壓垮婚姻最後稻草

▲粿粿和范姜目前確定轉往私下協商，不再對外發言。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

粿粿在自拍婚變風波的影片中，提及婚姻中6到8成的家用都是她出錢，當范姜想要投資時也全力配合。不過，據悉壓垮這段婚姻的最後一根稻草，是粿粿不滿范姜每天待在家一直打電動，小孩也都是交由保母照顧，讓她忍無可忍決定離婚。

粿粿指出，「我都盡我所能的想辦法，可以幫你省錢就省錢，你想要投資的時候我也借錢給你，投資的本我出，然後你拿走利潤。」；而范姜過去多次提離婚，她都沒答應，直到今年才第一次開口，因為在金錢和育兒上都讓她覺得婚姻已經無法走下去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

范姜彥豐於2011年參加《凱渥夢幻之星》選拔，以男模組亞軍出道，隨後成為品牌秀場的常駐模特兒。先前有凱渥內部人員透露，他是公司產值極高的主力模特，是因為粿粿想要夫妻一起打造事業才不再續約凱渥。

也有一說，范姜是因為凱渥幫他接到的工作並不多，他才會決定投入和粿粿共同經營的自媒體與品牌，但廠商大部分想找的業配合作對象都是以粿粿為主，才會落得范姜成為經常無所事事的狀況。


更多鏡週刊報導
獨家／粿粿同母異父哥哥「出身富二代」　拿遺產金援妹妹告酸民
獨家／不只是顏值擔當！范姜彥豐歌唱實力被挖出　溫柔嗓音沒話說
獨家／邀范姜彥豐唱新歌被疑蹭熱度　謝和弦：我是不是該道歉？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

粿粿哥哥「拿遺產金援她」！痛批范姜彥豐：只吃軟飯 富二代出身曝

粿粿哥哥「拿遺產金援她」！痛批范姜彥豐：只吃軟飯 富二代出身曝

4小時前

范姜彥豐「整天打電動」！婚變最後稻草曝　粿粿：都我在想辦法

范姜彥豐「整天打電動」！婚變最後稻草曝　粿粿：都我在想辦法

3小時前

AV女優剛來台突宣布停工　崩潰自曝「梅毒篩檢偽陽性」

AV女優剛來台突宣布停工　崩潰自曝「梅毒篩檢偽陽性」

4小時前

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

11小時前

林映唯婚禮淚謝賈靜雯：她把我當女兒！　蕭敬騰、柯震東全到齊「有如金馬獎」

林映唯婚禮淚謝賈靜雯：她把我當女兒！　蕭敬騰、柯震東全到齊「有如金馬獎」

14小時前

獨家／最暖繼父！　李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」：沒要取代爸爸

獨家／最暖繼父！　李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」：沒要取代爸爸

13小時前

炎亞綸哭了！　藏3年情緒秘密全說了…當眾震撼宣布2大喜訊

炎亞綸哭了！　藏3年情緒秘密全說了…當眾震撼宣布2大喜訊

23小時前

玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友

玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友

17小時前

YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

18小時前

aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK高層回應了！

aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK高層回應了！

11/21 10:09

優格姐姐昔「抓包前任劈腿遭囚禁」　被剪內衣褲威脅：想把妳吃掉

優格姐姐昔「抓包前任劈腿遭囚禁」　被剪內衣褲威脅：想把妳吃掉

13小時前

家寧IG帳號無預警消失！　「52萬粉恐沒了」網刷一排狂酸

家寧IG帳號無預警消失！　「52萬粉恐沒了」網刷一排狂酸

15小時前

熱門影音

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」
青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名
中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD

中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD
翁倩玉曝人生智慧　「笑多一點，學習原諒」

翁倩玉曝人生智慧　「笑多一點，學習原諒」
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

看更多

許瑋甯曾因混血臉孔遭霸凌　不怕兒子被欺負：比較擔心女朋友

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

金唱片倒數5天「公布完整陣容」！　搶票日強碰AAA…網：好狠心

33分鐘前38

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！不滿揭2服務：最糟糕的飛行經驗

56分鐘前82

曾翻拍韓劇《信號》！韓「連續性侵棄屍案」20年偵破　嫌10年前癌逝

1小時前20

金馬獎7大看點！　李安、西島秀俊、張震到七位影后全到齊

2小時前0

男歌手真實工作曝光！　竟是「日本知名遊戲公司」音效師

3小時前2387

范姜彥豐「整天打電動」！婚變最後稻草曝　粿粿：都我在想辦法

3小時前1

11月22日星座運勢／12星座好運指南：迎向順流、幸福全面升級！

4小時前2650

粿粿哥哥「拿遺產金援她」！痛批范姜彥豐：只吃軟飯 富二代出身曝

4小時前78

AV女優剛來台突宣布停工　崩潰自曝「梅毒篩檢偽陽性」

11小時前1514

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

讀者迴響

熱門新聞

  1. 粿粿哥哥「拿遺產金援她」
    4小時前5250
  2. 范姜彥豐「整天打電動」！
    3小時前4687
  3. AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性
    4小時前148
  4. 李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！
    11小時前3014
  5. 林映唯婚禮淚謝賈靜雯
    14小時前65
  6. 獨／李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」
    13小時前102
  7. 炎亞綸哭了！　藏3年情緒全說了…當眾宣布喜訊
    23小時前106
  8. 玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友
    17小時前349
  9. YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光
    18小時前325
  10. aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK回應
    11/21 10:092411
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合