「南港劉德華」黃鐙輝被黃秋生吐槽：哪裡像？　萁媽討沙發他崩潰：還要倒貼

記者蕭采薇／台北報導

金馬入圍午宴21日舉行，本屆「最佳男配角」提名者除了金士傑外，黃秋生、曾敬驊、黃鐙輝、姚淳耀同台現身。現場包括曾敬驊、黃鐙輝、姚淳耀，其實都是黃秋生的影迷，紛紛要求合照。讓黃秋生聽了忍不住幽默回應：「他們差不多講到要上香了！香爐要擺在哪？」

▲金馬62「最佳男配角」入圍者，（左起）黃鐙輝、曾敬驊、黃秋生、姚淳耀。（圖／記者黃克翔攝）

而這次入圍男配角的黃秋生，已是第七次叩關金馬，並獲得三次男配角和一次男主角的肯定。他表示會平常心面對，「可以參與就好，非常不錯。」姚淳耀也驚呼，能夠站在黃秋生旁邊「很不可思議！」

▲黃鐙輝自稱「南港劉德華」，卻被黃秋生吐槽。（圖／記者黃克翔攝）

此外，黃鐙輝也說能和黃秋生一起入圍「已經很滿足了」而他自稱「南港劉德華」，卻被黃秋生吐槽：「哪裡像？」黃鐙輝則解釋：「敬業的態度很像。」而黃鐙輝首度入圍金馬，好友阮經天鼓勵他：「不容易喔，好好享受！」

▲黃秋生已是第七次叩關金馬，過去曾獲得三次男配角和一次男主角的肯定。（圖／記者黃克翔攝）

反而丈母娘萁媽說：「你得獎的話，要幫我換沙發。」讓黃鐙輝大喊過分：「金馬沒有獎金，等於我還要自掏腰包。」黃秋生則建議，不如把禮品的床墊送出，但又笑說：「算了，好像不妥，感覺會有什麼暗示。」