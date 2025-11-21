等10年！張孝全再拚金馬影帝：感言早就寫好　柯煒林狠虧「台北沒什麼好玩」

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮將於22日舉行，21日先舉辦入圍午宴，影帝入圍者張孝全、藍葦華，以及分別來自香港和新加坡的柯煒林、許瑞奇。張孝全第三度入圍影帝，但前兩次都失之交臂，他坦言：「（感言）10年前就寫好了！」

▲張孝全以《深度安靜》入圍本屆金馬影帝。（圖／記者黃克翔攝）

《大濛》柯煒林則是金馬常客，被問到是否有推薦首度入圍的許瑞奇，台北有什麼好吃好玩的，愛開玩笑的他說：「前陣子去台南，超好玩的，台北沒什麼好玩的啊！」還做了個Mic Drop的動作，令全場大笑。

▲柯煒林以《大濛》入圍本屆金馬影帝。（圖／記者黃克翔攝）



柯煒林2021年以《濁水漂流》首度入圍金馬，精湛演技和鏡頭魅力立刻吸引不少台灣導演關注和邀約合作，影展期間不斷上演導演們爭相搶奪「是我先看到柯煒林的」話題。對此柯煒林笑說：「最先看到的應該是我媽媽，還有幫我接生的醫生。」

▲許瑞奇以《好孩子》入圍本屆金馬影帝。（圖／記者黃克翔攝）

來自新加坡以《好孩子》入圍的許瑞奇，首戰金馬就獲得影帝提名，被問到會不會想幫新加坡爭光？他坦言壓力很大，而許瑞奇片中飾演的變裝皇后原型人物「阿真」也勉勵他：「做自己！」藍葦華則用台語表示很緊張，「大家都很開心，《我家的事》全員都上，因為很不容易，整個團隊很開心。」

▲藍葦華以《我家的事》入圍本屆金馬影帝。（圖／記者黃克翔攝）