哇在地欸！玉澤演看電視「發現TWICE要來」　秒拍照：歡迎來臺灣

記者張筱涵／綜合報導

韓星玉澤演近日在台中拍戲，空檔就會趴趴走，被粉絲笑稱「半個在地人」，今（21日）看電視發現TWICE為了高雄演唱會來台，特別更新Instagram限時動態：「歡迎來到臺灣。」貼心又反差的畫面立刻在網路掀起熱議。

▲玉澤演目前人在台中拍戲，看見TWICE來台很開心 。（圖／翻攝自Instagram）



玉澤演今天更新Instagram限時動態，可見他拍下正在播報TWICE來台的新聞畫面，特別標記TWICE官方帳號後，語氣神似地主迎客：「歡迎來到臺灣。」這段限時動態隨即被粉絲瘋傳到 Threads，瞬間掀起大批台灣網友爆笑朝聖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玉澤演歡迎TWICE。（圖／翻攝自Instagram）



網友紛紛留言表示：「到底玉澤演才是台灣人，還是我才是台灣人？」「他講『歡迎來臺灣』也太自然，好像住在這裡十年。」「還看台灣電視台，是本地人吧哈哈哈。」「我剛剛滑到限時，完全以為是哪個朋友發的。」甚至有台中人自嘲：「他開始出現在台中各處之後，我才發現他比我還熟台中。」

事實上，玉澤演這段時間在台中拍戲，工作空檔幾乎把整個台中走透透。從鈴蘭通、宮原眼科、台中車站商圈到草悟道、國美館、七期市政中心，整整一個月被網友目擊的踩點就超過30個，被粉絲笑稱是「非官方台中觀光大使」。

►LIVE／TWICE抵達高雄！ 《ETtoday》14點準時全程直播

►直擊／霹靂小組出動迎接TWICE 500粉絲注音告白：子瑜帶賊賊回家～

►TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡 7妞親切打招呼收信

►TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！ 暫停活動到年底