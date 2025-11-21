TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE首度帶著巡演來到台灣開唱，成員21日稍早從仁川機場出發，由於韓國天氣驟降，她們穿著大衣外套現身，只是機場只看到7位成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢，扣除宣布暫停活動的彩瑛，暫時沒有看到子瑜，引起粉絲好奇。

▲▼TWICE出發飛來高雄了，7妞親切打招呼收信 。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



TWICE於21日一早從韓國出發，成員各自有不同的機場時尚穿搭，她們看到大批媒體在機場等待，親切地揮揮手，志效則是墊後走在最後面，首度來到子瑜家鄉開唱，幾位成員看起來心情不錯，Momo、多賢、志效等人有求必應、點頭向媒體致意。

期間Sana還與記者聊天，笑喊「（天氣）滿冷的」，在聽到粉絲叫她的名字時，更親民地收下信件，在粉絲與媒體的護送下，慢慢朝出境通關前進，只是仁川機場沒看到子瑜的蹤跡，掀起粉絲好奇「子瑜去哪了」。

TWICE出道10年以來，即使成員有台灣女孩子瑜，但從未來過台灣開唱，直到娜璉率先打破禁忌，在高雄參加啤酒節後，她們大隊也預計在本周末首度於高雄世運唱專場，大批粉絲相當期待，不過，可惜的是，所屬經紀公司JYP娛樂20日晚間無預警發布公告，證實成員彩瑛的健康亮起紅燈，確定缺席高雄演唱會。雖沒有全員到齊，但粉絲心疼表示「希望她多多休息」，下次還有機會。