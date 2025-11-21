ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊宗緯控「妨害名譽、洩漏個資」
台日以前沒這好！他揭「友好關鍵點」
aespa遭抵制上日紅白「連署破8.5萬」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 王俐人 席絹 陳玉勳 鄒時擎 范姜彥豐 胡彥斌 小島秀夫

TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE首度帶著巡演來到台灣開唱，成員21日稍早從仁川機場出發，由於韓國天氣驟降，她們穿著大衣外套現身，只是機場只看到7位成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢，扣除宣布暫停活動的彩瑛，暫時沒有看到子瑜，引起粉絲好奇。

▲▼TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信 。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲▼TWICE出發飛來高雄了，7妞親切打招呼收信 。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲▼TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信 。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

TWICE於21日一早從韓國出發，成員各自有不同的機場時尚穿搭，她們看到大批媒體在機場等待，親切地揮揮手，志效則是墊後走在最後面，首度來到子瑜家鄉開唱，幾位成員看起來心情不錯，Momo、多賢、志效等人有求必應、點頭向媒體致意。

▲▼TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信 。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲▼TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信 。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

期間Sana還與記者聊天，笑喊「（天氣）滿冷的」，在聽到粉絲叫她的名字時，更親民地收下信件，在粉絲與媒體的護送下，慢慢朝出境通關前進，只是仁川機場沒看到子瑜的蹤跡，掀起粉絲好奇「子瑜去哪了」。

TWICE出道10年以來，即使成員有台灣女孩子瑜，但從未來過台灣開唱，直到娜璉率先打破禁忌，在高雄參加啤酒節後，她們大隊也預計在本周末首度於高雄世運唱專場，大批粉絲相當期待，不過，可惜的是，所屬經紀公司JYP娛樂20日晚間無預警發布公告，證實成員彩瑛的健康亮起紅燈，確定缺席高雄演唱會。雖沒有全員到齊，但粉絲心疼表示「希望她多多休息」，下次還有機會。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

子瑜TWICE

推薦閱讀

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

13小時前

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

16小時前

快訊／TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

快訊／TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

13小時前

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！　《鬼怪》經典台詞再被翻出

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！　《鬼怪》經典台詞再被翻出

4小時前

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

11/20 11:40

快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明「這裡是自由台灣」

快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明「這裡是自由台灣」

13小時前

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

11/20 10:43

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

11/20 08:13

專訪／認了「台灣是定情地」騎YouBike約會　陳澤耀放閃大4歲孕妻

專訪／認了「台灣是定情地」騎YouBike約會　陳澤耀放閃大4歲孕妻

5小時前

楊宗緯報警！控「妨害名譽、洩漏個資」二度發聲：做正確的事

楊宗緯報警！控「妨害名譽、洩漏個資」二度發聲：做正確的事

2小時前

王俐人自助吧打包遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

王俐人自助吧打包遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

18小時前

TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信

TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信

2小時前

熱門影音

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD

中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名
青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

《眾生相》保護級預告

《眾生相》保護級預告

SpeXial陳向熙涉閃兵「傳人間蒸發」　團長宏正曾傳訊關心遭「不讀不回」！

SpeXial陳向熙涉閃兵「傳人間蒸發」　團長宏正曾傳訊關心遭「不讀不回」！

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

看更多

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

炎亞綸哭了！　藏3年情緒秘密全說了…當眾震撼宣布2大喜訊

15分鐘前0

陸短劇驚見《康熙》爆紅台星！男女主角是爆紅大咖演「偽裝夫妻」

21分鐘前0

蘇州帶回紀念品！郁方「行李被攔」嚇出冷汗：怕20萬飛了

26分鐘前0

八點檔最慘！江宏恩出軌周旋3女「才知兒子非親生」淒涼下場曝光

29分鐘前10

被爆料是惡鄰「家人還隨地便溺」楊宗緯提告　警將傳喚前保全

51分鐘前35

賓賓哥違規直播還到處PO！中市府+警察聯手檢舉　成功下架7影片

1小時前31

賓賓哥對校園演講直播致歉　尊重校方要提告的權利

2小時前52

TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信

2小時前910

aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK高層回應了！

2小時前98

楊宗緯報警！控「妨害名譽、洩漏個資」二度發聲：做正確的事

讀者迴響

熱門新聞

  1. 玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝
    13小時前1810
  2. SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光
    16小時前5647
  3. TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底
    13小時前3412
  4. 韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！
    4小時前12
  5. 粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG
    11/20 11:404828
  6. 即／被爆離婚　孫正華發聲明
    13小時前147
  7. Sandy主持外景大遲到！
    11/20 10:431610
  8. 粿粿工作全無「SWAG出手了」！
    11/20 08:1310497
  9. 專訪／認了「台灣是定情地」　陳澤耀放閃大4歲孕妻
    5小時前101
  10. 楊宗緯報警！控「妨害名譽、洩漏個資」二度發聲
    2小時前188
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合