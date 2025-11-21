ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
迎TWICE！高雄7地標、20飯店「藍海應援」超感動　ONCE好康別錯過

外送稿用 ▲▼TWICE。（圖／翻攝自FACEBOOK／TWICE）

▲TWICE出道十年首度來台開唱。（圖／翻攝自FACEBOOK／TWICE）

記者許宥孺／高雄報導

南韓人氣女團TWICE本週末將在世運主場館開唱，不只ONCE租借看板火力應援，高雄7大城市地標、20家飯店也點亮子瑜代表色的藍燈，全城燃起一片藍海超感動。除此之外，各商圈、夜市、飯店也推出限定活動，ONCE續攤一定不能錯過。

▲▼全城應援！高雄飯店、百貨、地標點亮藍海。（圖／記者許宥孺翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼全城應援！高雄飯店、百貨、地標點亮藍海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼全城應援！高雄飯店、百貨、地標點亮藍海。（圖／記者許宥孺翻攝）

TWICE 2025世界巡演「This Is For」高雄站，即將於11月22、23日 （六、日）在世運主場館登場。高雄7大地標自18日起，每晚17:30至23:00，將展開連續6天雷射字體燈光秀。包含愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、中央公園捷運站1號出口、衛武營國家藝術文化中心，以及美麗島捷運站，都亮起藍色燈光。

全城熱烈響應盛事，高雄大立百貨、H20水京棧酒店、洲際酒店、承億酒店、義享時尚廣場、義大世界摩天輪、美麗四季精品旅館、聯上大飯店、中鋼總部、壽山情人觀景台等知名地標也共同響應，換上清澈的藍色燈光。

▲▼全城應援！高雄飯店、百貨、地標點亮藍海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲H20水京棧酒店外牆熱情迎接TWICE。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄商旅、翰品酒店、麗尊大酒店、帕可麗酒店、香堤商旅、寒軒國際大飯店、水木商旅等眾多業者則播放高雄藍海應援影片，或以館內電子看板呈現主題視覺，甚至還打上「歡迎子瑜回家」等溫馨字幕，展現高雄歡迎TWICE與ONCE粉絲的熱情，也讓粉絲從踏上高雄的第一刻起，就能沉浸在專屬的城市應援氛圍中。

▲▼全城應援！高雄飯店、百貨、地標點亮藍海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄日航酒店推出藍海特調。（圖／記者許宥孺翻攝）

多家旅宿更搭配TWICE熱門歌曲或藍色主題，推出演唱會限定商品與優惠活動。高雄中央公園英迪格酒店」推出期間限定特調「WHAT IS LOVE」，以海藍漸層象徵青春悸動，成為獻給ONCE的甜蜜應援；高雄日航酒店天空酒吧將經典特調換上應援藍色，清澈藍調加夢幻泡泡，營造專屬儀式感；「承億酒店」推出主題調酒《Feel Special》向經典歌曲致敬，邀請旅人舉杯為 TWICE 應援。同時，「高雄福華大飯店」也推出「最高景觀涮涮鍋」應援優惠，凡持 TWICE 演唱會門票並著藍色系服裝用餐打卡，即享專屬禮遇等。

▲▼全城應援！高雄飯店、百貨、地標點亮藍海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄捷運中央公園1號出口雷射燈光秀。（圖／記者許宥孺翻攝）

TWICE也特別為高雄捷運獻聲，20日至23日搭乘高雄捷運，搭車就會聽到TWICE以中英文廣播列車進站。左營站即日起23日也設置演唱會主視覺大型背板，讓ONCE一下高鐵就可以馬上留下美美的合照。

▲歌迷憑指定演唱會門票可兌換商圈優惠券。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲歌迷憑指定演唱會門票可兌換商圈優惠券。（圖／記者許宥孺翻攝）

ONCE憑TWICE演唱會門票，21、22、23日可至左營、美麗島、巨蛋、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站等6座捷運站兌換50元商圈夜市優惠券。

▲▼TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調　yoxi、iRent發搭車金。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲yoxi、iRent發搭車金。（圖／記者許宥孺翻攝）

和泰集團旗下交通旅宿品牌yoxi、iRent及去趣等也加碼響應，祭出搭車金、抵用券及點數回饋等優惠。11月22日至12月28日期間，yoxi提供150元搭車金(30元×5張)，iRent則推出4小時汽車抵用券(1小時×4張)及30分鐘機車抵用券(前6分鐘×5張)，讓粉絲在追星時能更輕鬆。

