ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊宗緯控「妨害名譽、洩漏個資」
台日以前沒這好！他揭「友好關鍵點」
aespa遭抵制上日紅白「連署破8.5萬」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 王俐人 席絹 陳玉勳 鄒時擎 范姜彥豐 胡彥斌 小島秀夫

黃冠智新身份曝光…過程出意外「私物被摔壞」　認了壓力大到失眠

記者黃庠棻／台北報導

影集《監所男子囚生記》話題熱度持續攀升，奪下愛奇藝國際版台劇榜、台灣大哥大MyVideo戲劇榜雙冠軍。本週全新集數將公開監所同樂活動「桌球示範賽」，笑點與火藥味齊飛，管理員與受刑人同場較勁，讓全場氣氛宛如錦標賽。

▲《監所男子囚生記》發菜鳥三兄弟陳澤耀、張軒睿、邱以太遇慘遭震撼教育。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

施名帥在劇中化身乒乓高手，與體保生背景的陳澤耀組成黃金拍檔，迎戰楊祐寧飾演的黑道大哥9568及其小弟。雙方勝負欲高漲，楊祐寧更使出黑道本色「威脅＋舔耳朵」逼陳澤耀打假球，荒唐爆笑的戲碼讓全場笑成一片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《監所男子囚生記》發菜鳥三兄弟陳澤耀、張軒睿、邱以太遇慘遭震撼教育。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

這場桌球戲能呈現高水準的比賽動作，關鍵功臣是黃冠智，曾是桌球體保生的他，此次不僅是演員，更首次擔任全劇桌球動作設計，包含對打球路、節奏與擊球動作等，他坦言壓力大到好幾天睡不著，拍攝前一晚更是一夜沒睡，通宵上陣直接拍攝。

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲黃冠智擔任《監所男子囚生記》桌球動作設計。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

黃冠智透露「真的太難了，每一球都要推進劇情，什麼時候發現假球、什麼時候發生情緒轉折，全都要逐球設計。」為此他畫分鏡、做筆記、規劃落點、演員走位，甚至找朋友錄製參考影片，整理成厚厚一疊「球路筆記」。拍完後他忍不住笑喊「這是我的第一次，也是最後一次！太累了，我還是專心演戲就好！」

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲黃冠智擔任《監所男子囚生記》桌球動作設計。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

施名帥此次延續先前在電影《乒乓男孩》魔鬼教練形象，被劇組巧妙翻玩成監所乒乓高手，在現場再次展現扎實底子。他與黃冠智的合作也從金鐘熱門男男戀組合，搖身一變跳到桌球「師生練」，以黃冠智設計的動作一招一式拍攝。

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲施名帥、陳澤耀在《監所男子囚生記》組團打桌球。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

另一位學徒陳澤耀笑說，小學後就沒再碰桌球，為了不露餡還特別補上幾堂課，專攻發球、旋轉球與專業姿勢「我們三天不可能學人家三年的功夫，但冠智真的很用心教我們。」監製楊祐寧也表示這場戲難度極高「桌球戲是我們這部劇最大規模的動作場面之一，節奏快、分鏡多，大家都卯足全力。」

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲施名帥、陳澤耀在《監所男子囚生記》組團打桌球。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

拍攝期間還發生令人哭笑不得的驚嚇花絮，陳澤耀是用黃冠智私人的球拍來拍攝，沒想到卻被「打成兩半」。原來是該動作黃冠智參考真實雙打場景，設計動作球拍飛出時應由對手接住，但陳澤耀因角色設定打假球，故意漏接球拍，球拍只能一次次落地，最終摔到斷裂。

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲陳澤耀在打桌球時發生意外。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

更令陳澤耀臉色發白的是，那支球拍是黃冠智老婆的球拍，陳澤耀連忙道歉，會買新的賠償，黃冠智則大方表示沒關係，並笑說這也算是拍戲過程中的意外紀念，劇組後來也補給他全新的球拍，讓球拍事件圓滿落幕。

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劇中管理員與受刑人的互動之所以逼真，來自劇組紮實的田調。開播前劇組特別前往桃園、台中舉辦特映會，邀請監所工作者觀賞。管理員們認證「檢身」橋段寫實到不行，是他們最日常、最真實的工作之一。

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

他們也表示最有感的是劉以豪飾演的一傑，其嚴肅氣場極貼近監所現場需維持的秩序感；而施名帥的「面惡心善」更讓人直呼「這種嘴硬心軟的學長監所裡真的很多。」《監所男子囚生記》拍攝期間，獲得桃園市政府、桃園市政府文化局、台中市政府、台中市政府新聞局、台中市影視發展基金會、法務部矯正署台中市看守所的大力支持。

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。

▲《監所男子囚生記》劉以豪與陳澤耀一冷一熱的組合，火花強烈又充滿張力。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。海外觀眾能透過愛奇藝國際版收看本劇；同時，作品將於 Viki（覆蓋美洲、歐洲、大洋洲、印度及中東）上線；新加坡主流平台及馬來西亞 Astro 300 頻道跟播，全球觀眾都能第一時間欣賞到本劇。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

監所男子囚生記楊祐寧劉以豪陳澤耀施名帥張軒睿邱以太黃冠智

推薦閱讀

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

15小時前

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

18小時前

快訊／TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

快訊／TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

15小時前

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！　《鬼怪》經典台詞再被翻出

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！　《鬼怪》經典台詞再被翻出

6小時前

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

11/20 11:40

aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK高層回應了！

aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK高層回應了！

4小時前

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

11/20 10:43

快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明「這裡是自由台灣」

快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明「這裡是自由台灣」

15小時前

蘇州帶回紀念品！郁方「行李被攔」嚇出冷汗：怕20萬飛了

蘇州帶回紀念品！郁方「行李被攔」嚇出冷汗：怕20萬飛了

2小時前

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

11/20 08:13

TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信

TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信

4小時前

專訪／認了「台灣是定情地」騎YouBike約會　陳澤耀放閃大4歲孕妻

專訪／認了「台灣是定情地」騎YouBike約會　陳澤耀放閃大4歲孕妻

7小時前

熱門影音

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD

中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名
青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

《眾生相》保護級預告

《眾生相》保護級預告

SpeXial陳向熙涉閃兵「傳人間蒸發」　團長宏正曾傳訊關心遭「不讀不回」！

SpeXial陳向熙涉閃兵「傳人間蒸發」　團長宏正曾傳訊關心遭「不讀不回」！

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

看更多

【超高級單人房】孕妻找老公收肚中寶寶「房租費」　網友見高房租原因直呼太好笑

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前0

范冰冰明晚可望現身金馬獎？　劉若英哀嘆女演員減重辛酸

13分鐘前0

八點檔男星山上「滿臉血漿出意外」崩潰　雙手被綁…掙扎練出腹肌

22分鐘前0

范冰冰壓軸登金馬？導演笑：有驚喜！　陳玉勳喊「天龍國」曹仕翰搬陳其邁拚了

33分鐘前0

正妹學霸女星結婚2個月　不急拼生小孩原因曝光

35分鐘前11

帶賓賓哥進校園引爆直播之亂　魔術師也認錯：對不起社會大眾

48分鐘前70

哇在地欸！玉澤演看電視「發現TWICE要來」　秒拍照：歡迎來臺灣

1小時前0

希良梨爆病危2天恢復意識了！工作人員發聲…《GTO》傳2026拍續集

1小時前0

台綜挨批30年沒進步！　主播亮「收視排行榜」：觀眾組成是主因

1小時前0

黃冠智新身份曝光…過程出意外「私物被摔壞」　認了壓力大到失眠

1小時前0

金馬62第一獎頒出！陳玉勳《大濛》獲觀眾票選　《核》奪國際影評人費比西獎

讀者迴響

熱門新聞

  1. 玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝
    15小時前2010
  2. SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光
    18小時前5847
  3. TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底
    15小時前3612
  4. 韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！
    6小時前16
  5. 粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG
    11/20 11:404828
  6. aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK回應
    4小時前2210
  7. Sandy主持外景大遲到！
    11/20 10:431610
  8. 即／被爆離婚　孫正華發聲明
    15小時前147
  9. 蘇州帶回紀念品！郁方行李被攔：怕20萬飛了
    2小時前41
  10. 粿粿工作全無「SWAG出手了」！
    11/20 08:1310497
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合