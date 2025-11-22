11月22日星座運勢／12星座好運指南：迎向順流、幸福全面升級！
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：尋找拓展機會
感情：經歷甜蜜時光
財運：嘴甜打動財神
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：巨蟹
雙子座 ♊
工作：積極努力打拼
感情：得到親友祝福
財運：放下心中所求
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：走過辛勤時光
感情：點亮心中明燈
財運：懂得控制開銷
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：朋友引見事業
感情：注意朋友狀態
財運：控管預算支出
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：獅子
金牛座 ♉
工作：團隊共同討論
感情：破解心中謎團
財運：勤儉節約持家
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：金牛
處女座 ♍
工作：同事相處融恰
感情：兩人相依相偎
財運：動口生財獲利
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：合夥默契十足
感情：迎向美好未來
財運：投資事半功倍
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：積極主動做事
感情：放下心中疑慮
財運：理財積極性高
幸運色：灰色
貴人：處女
小人：天秤
雙魚座 ♓
工作：聰明靈活工作
感情：伴侶鼎力相助
財運：主動勤勞賺錢
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：得到指點幫助
感情：放下執著心態
財運：適合犒賞自己
幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：射手
獅子座 ♌
工作：親切態度待人
感情：恢復日常寧靜
財運：規劃理財計劃
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：願意扛起工作
感情：認真經營愛情
財運：繼續手中投資
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響