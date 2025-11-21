ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
遭黑名單數十年！邱垂亮「見不到父母最後一面」人生至痛　紀錄片揭傳奇人生

記者蕭采薇／台北報導

為紀念已故政治學者邱垂亮對臺灣民主、人權與教育的深遠貢獻，紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good》踏遍臺灣、日本與澳洲追尋邱垂亮教授的人生軌跡，他以思想、行動與教育，努力推動臺灣民主自由的進程，「這不僅是一段個人傳記，更是一部屬於臺灣民主的共同記憶！」

▲《南半球最璀璨的星星Life’s Good》邱垂亮教授以思想、行動與教育，努力推動臺灣民主自由的進程。（圖／牽猴子提供）

▲《南半球最璀璨的星星Life’s Good》不論身處海外或台灣，邱垂亮都心繫台灣的民主發展。（圖／牽猴子提供）

邱垂亮教授懷抱「知識為公、民主為志」的精神，照亮了臺灣邁向自由的道路！由財團法人陳文成博士紀念基金會製作、客家委員會出品、導演陳麗貴執導的紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good 》，記錄下邱教授的璀璨人生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他從苗栗客庄出發，走過臺南、臺北、澎湖，赴美求學、任教，最終落腳南半球，在澳洲布里斯本擔任政治系教授。片中透過訪談學者、政界人士、學生與親友，細膩呈現邱教授如何以學術、教育與公民實踐貫徹對自由的信念。同時用邱垂亮在青年時期寫給夫人林月琴的書信串聯全片，溫柔而深刻地對照他對愛與理想的執著，展現知識份子情感與思想的兩個維度。

▲《南半球最璀璨的星星Life’s Good》邱垂亮教授以思想、行動與教育，努力推動臺灣民主自由的進程。（圖／牽猴子提供）

▲邱垂亮教授不斷透過寫作傳達民主的信念。（圖／牽猴子提供）

在片中可看到邱垂亮自身走過的民主歷程，1975年，台灣處於戒嚴時期，他在由黃信介擔任發行人，康寧祥擔任社長的政論雜誌《台灣政論》發表文章〈兩種心向〉，文中觸及台海關係與台灣前途問題，當時政府以「煽動他人觸犯內亂罪，情節嚴重」為由，下令雜誌停刊。

《台灣政論》的出刊與停刊都是台灣民主運動史上的重要事件，也深深影響邱垂亮的人生，他因此被列入黑名單，多年無法返回故鄉台灣，甚至連父母過世都無法見到最後一面，成為他生命中的傷痛。

▲《南半球最璀璨的星星Life’s Good》邱垂亮教授以思想、行動與教育，努力推動臺灣民主自由的進程。（圖／牽猴子提供）

▲邱垂亮曾因一篇文章被政府列入黑名單，多年無法返回故鄉台灣。（圖／牽猴子提供）

儘管無法返鄉，邱垂亮仍付諸一生實踐著理想，於澳洲昆士蘭大學政治系任教40年，成為享譽國際的政治學者，更培育無數澳洲的政治菁英和社會菁英。也因此他在澳洲為台灣發聲，總是一言九鼎、擲地有聲。

▲《南半球最璀璨的星星Life’s Good》邱垂亮教授以思想、行動與教育，努力推動臺灣民主自由的進程。（圖／牽猴子提供）

▲《南半球最璀璨的星星Life’s Good》邱垂亮的夫人林月琴採訪。（圖／牽猴子提供）

不論身處海外或台灣，邱垂亮都心繫台灣的民主發展，不斷發文針砭時政，倡議民主自由；他的文章鞭辟入裡又幽默風趣，許多台灣後輩知識分子都深受啟發，透過紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good》受訪的親朋好友及學生們，都能窺見這位民主先驅的信念是如何跨時代持續閃耀。

▲《南半球最璀璨的星星Life’s Good》邱垂亮教授以思想、行動與教育，努力推動臺灣民主自由的進程。（圖／牽猴子提供）

▲邱垂亮教授以思想、行動與教育，努力推動臺灣民主自由的進程。（圖／牽猴子提供）

導演陳麗貴耗時三年完成這部紀錄片，她表示：「邱教授是台灣民主運動中個子不高的巨人，是享譽國際的政治學者，是學生心中的LG，是啟蒙無數知識分子的政論家，也是對台澳關係具有影響力的人。」《南半球最璀璨的星星Life’s Good》巡迴放映即日起開放民眾免費報名觀影，詳情請見「牽猴子電影粉絲俱樂部」官方FB查詢。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

