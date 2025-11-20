阮經天為新片推掉所有戲約！　曾敬驊「沒水沒電」斷聯躲深山生活

記者蕭采薇／台北報導

由陳玉勳執導、方郁婷、柯煒林、9m88與曾敬驊主演的《大濛》，榮獲本屆金馬獎11項大獎提名，包括最佳劇情長片及男女主角獎，氣勢驚人，被看好將成為年度票房黑馬。幕後投資方之一「雷霆影視有限合夥」20日也正式揭曉團隊組成，也公開將推出阮經天主演的動作喜劇《阿茲海默警探》。

▲阮經天主演的《阿茲海默警探》正在拍攝中。（圖／牽猴子提供）

「雷霆影視有限合夥」由榮耀基金會董事長雷輝領軍，集結《周處除三害》監製李烈、黃江豐，以及將《返校》《咒》等國片推上億萬票房的牽猴子股份有限公司共同創辦人王師，四人共同攜手成立影視基金，以有限合夥形式支持並投資台灣內容，為產業注入一劑強心針。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得關注的是，今年外媒接連大動作報導兩部備受國際矚目的台灣新作，一是阮經天主演的動作喜劇《阿茲海默警探》，另一部則由曾敬驊、雷嘉汭聯手演出的奇幻愛情片《樹人》，原來雷霆影視也均有參與投資，展現出該團隊在內容開發與製作實力上的雄厚企圖。

榮耀基金會董事長雷輝曾任宏碁副總經理，明基電通策略長、總經理，有三十年的科技產業經驗。退休後積極投入文化產業的推動，成立榮耀基金會，孵化台灣原創音樂劇。近期更跨足影視領域，希望有更多元的內容，推動台灣文化產業走向國際。

監製李烈打造過《艋舺》、《返校》、《周處除三害》等叫好又叫座的作品，捧紅阮經天、王淨、曾敬驊等新世代一線明星；黃江豐則以《翻滾吧！阿信》、《總舖師》證明製作實力，去年再以《青春18×2 通往有你的旅程》開拓台日合製新格局；加上牽猴子股份有限公司共同創辦人王師及總經理陳怡樺領軍的國片發行團隊，四方合作可謂堅實而精準。

李烈透露：「雷先生只有一個要求，這筆資金要投資的就是台灣內容！」《大濛》正是最佳代表，該片描寫民國40年代動盪時期，平凡人物在白色恐怖洪流下的勇氣與情感。另一部近期開鏡的電影《阿茲海默警探》，由日本導演Sabu執導，全片在台灣拍攝，講述阮經天飾演的傳奇刑警，因罹患早發性阿茲海默症，必須在記憶斷裂與偵查之間掙扎的動作喜劇。阮經天為此婉拒所有戲約，專心投入三個月的時間，全心投入柔道、鋼琴與舞蹈訓練，挑戰全新戲路，備受期待。

▲柯煒林（左二）與方郁婷（右二）主演的《大濛》獲11項提名問鼎金馬獎。（圖／牽猴子提供）

曾敬驊與雷嘉汭主演的《樹人》則以山林奇幻愛情為題，講述能與植物對話的青年與擁有治癒失眠能力卻無法入眠的女子之間的相知相惜。為呈現真實山林氛圍，曾敬驊在開拍前親赴深山長住，每次都得花費四小時以上步行入林、斷絕手機聯繫，全心體驗沒火沒電的自然生活，展現對角色的投入。導演陳芯宜曾兩度獲威尼斯影展沉浸式競賽單元大獎，本片並邀坎城入圍攝影師納迪姆·卡爾森（Nadim Carlsen）掌鏡，預計赴法後製與調光，打造具國際水準的影像風格。

▲曾敬驊新作《樹人》以山林奇幻愛情為題，飾演能與植物對話的青年。（圖／記者李毓康攝）

李烈強調，「雷霆」未來的投資項目，除了要求兼具品質與市場潛力，也希望公司這幾年的國際合製經驗能更豐富項目內容，讓台灣電影不僅在地發光，更能航向國際。李烈透露：「我們的基金與眾不同之處在於，不僅提供資金支持，還提供專業知識與經驗，協助電影人從無到有開發他們的項目，即使在沒有劇本的階段也會給予支持。我們會從開發、製作一路跟進到行銷與發行。希望集結更多志同道合的專業與投資力量，共同打造第二、第三艘戰艦，帶領台灣內容揚帆遠航。」