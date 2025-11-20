金馬最佳動畫短片得主陳嘉言《彌河上的荒野》　奪2025金馬創投會議百萬首獎

記者蕭采薇／台北報導

2025金馬創投會議於19日在台北劃下完美句點。金馬獎最佳新導演得主陳哲藝、香港銀河映像幕後推手朱淑儀及台灣資深監製劉蔚然三位決選評審，將百萬首獎頒給了金馬獎最佳動畫短片得主陳嘉言導演的首部長片企劃《彌河上的荒野》。

▲2025金馬創投會議百萬首獎得主《彌河上的荒野》。（圖／記者周宸亘攝）

《彌河上的荒野》描述在記憶被封存、控制的近未來，一名年輕治療師與失散多年的姊姊意外重逢，揭開過去殘酷的真相之際，也重新找回動人羈絆。三位評審認為本作兼具獨特的藝術視野與深刻的情感厚度，精巧運用動畫媒介描繪失親之痛，筆觸充滿勇氣，更引發深切共鳴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

導演陳嘉言表示：「故事裡近未來的世界，大家都選擇遺忘，但讓我們成為人的，是因為我們選擇記得。大家都失去過、有遺憾、傷疤，希望這部作品能讓人感受到人生的溫暖與光明。」

▲2025金馬創投會議決選評審（左起）陳哲藝、朱淑儀、劉蔚然。（圖／記者周宸亘攝）

本屆金馬創投會議於11月17日至19日展開為期三天密集的活動，吸引近六百位影視工作者共襄盛舉。本屆FPP（電影企劃）、WIP（已經完成或即將完成拍攝的電影企劃）以及劇集（Series）共有64件入選企劃案，與來自世界各地的137間投資方代表進行了高達1730場會議。

本屆豐富多元的入選企劃案，不僅作品題材豐富、創意十足，更呼應時代趨勢，展現出強大的敘事潛力與多元視角，其中跨國合製的企劃案更是創歷屆新高，更令人期待華語電影市場的未來面貌。

▲2025金馬創投會議得獎者大合照。（圖／金馬執委會提供）