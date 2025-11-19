直擊／大咖韓影后現台北！麵店老闆認出裴斗娜　她嚇到：居然認識我

記者吳睿慈／台北報導

南韓國際影后裴斗娜橫掃無數影壇大獎，從1998年出道以來參與眾多不同類型的題材，《超感8人組》、《屍戰朝鮮》等都深受觀眾喜愛。她19日為了第62屆金馬獎率先與台灣媒體見面，晚間即將有「大師課」與粉絲分享從影心得感想，本次第一次來到台灣，她大讚「一直都很想來台灣，雖說是『大師課』，但我還不認為我是大師，對於這個稱號有點負擔，但因為想要與台灣電影人們、觀眾們見面，所以鼓起勇氣來到這裡。」

▼▲裴斗娜首度訪台。（圖／記者周宸亘攝）



裴斗娜19日在信義區出席第62屆金馬記者會，維持一慣酷帥、冷靜的風格現身，她穿上一襲黑色套裝，但反差的是，看到大批媒體在現場，她害羞地用中文開口：「你好！」展現滿滿親民感。她笑說：「昨天抵達時有學幾句中文『你好』、『謝謝』、『對不起』，第一次來到台灣，非常高興，謝謝大家熱烈歡迎我。」

此趟為金馬獎而來，裴斗娜表示「金馬獎在亞洲之間是非常有象徵性的頒獎典禮，真的很感謝邀約。」出道以來首度訪台，裴斗娜大讚：「我周遭所有人都是台灣的粉絲，尤其是飲食，真的非常好吃，大家都跟我說『妳一定要去台灣』，不論是哥哥、家人、化妝團隊，大家都非常喜歡吃台灣食物，我覺得食物很重要，剛好我又喜歡旅遊，因為有很多人推薦，所以我對台灣的食物抱著很大的期待，還有天氣，就像是電影裡那樣風景很漂亮，難怪這麼多韓國人喜歡來台灣。」

裴斗娜貴為國際影后，也跟無數位優秀導演朴贊郁、奉俊昊、是枝裕和合作過，她謙虛感謝幾位大導的提攜，「我很幸運的是，在出道初期就可以跟很多優秀導演們合作，那時也是韓國電影在發展的年代，也有很多優秀導演，我從他們身上學習到很多，真的都非常有才華、努力，我從他們身上發現，要流血、流汗才可以把好的作品打造出來，而且要團結努力才可以打造出好的作品」，看到導演們身上的匠人精神，讓她更有動力。

▲裴斗娜親切與媒體打招呼。（圖／記者周宸亘攝）



近來OTT平台崛起，裴斗娜身為跨越電影、戲劇兩屆的天后，被問及如何看待電影市場低迷的危機？她先是嘆了一口氣，「作為一個真的很喜歡電影的人，電影場次變少的這件事，是沒辦法的事，但我也是很心痛，不過可能因為我是韓國人，我們是危機來臨會更強的民族，我們自己也有在說，那就要把電影做到，讓大家非得進去電影院看的程度，加上厲害音效、特效，是否這也是一個解決方案呢！」

▲裴斗娜對於看電影的人數減少感到很心痛。（圖／記者周宸亘攝）



她相信OTT與電影有不同的觀眾群，「OTT平台大部分都是在家裡，很多時候是自己看，但來到電影院會與大家一起觀賞，那個感覺是不同的」。韓流文化在全球盛行，裴斗娜也在記者會上分享：「我這次是第一次來台灣，中午去吃了麵，但那個麵店的老闆居然認識我，我就想說『這就是韓流文化的威力嗎？』我非常開心，昨天一天感受到非常開心，當然也是很感謝的事情。」

▲裴斗娜感謝台灣粉絲的支持。（圖／記者周宸亘攝）



裴斗娜形容，「這就跟我小時候很常看香港電影、好萊塢電影一樣，就像是那種感覺，現在的人都在看韓國電影，讓我感觸很深，我會想要更努力！」她最後向粉絲喊話：「我真的很想要見到台灣的粉絲、電影人，我知道很多人為我應援，待會還有電影會播映，可以親自見到粉絲，我也很悸動、激動，能夠來到台灣，我到現在還是很開心，謝謝金馬邀約我。」