「上班不要看」大黑認了已分手麻希！8年情斷：面對各自的人生關卡

記者潘慧中／綜合報導

呱吉3月宣布結束經營一手創立的YouTube頻道「上班不要看」，粉絲雖然為之震驚，但仍有持續追蹤各個成員的動向。最近特別引起討論的是，大黑證實已經和交往8年的麻希分手了！

▲大黑證實已和麻希分手。（圖／翻攝自Instagram／heichen8136）



大黑19日在社群網站上傳和麻希昔日的合照，公開兩人近況，「在經過長時間、認真的溝通後，我跟麻希決定以朋友的身份，繼續面對各自的人生關卡。」

▲大黑和麻希退回朋友關係。（圖／翻攝自Instagram／heichen8136）



回顧和麻希的關係，大黑透露從相識一週到交往八年，「這段時間都努力過、珍惜過，在彼此身上學到很多。」只不過，兩人走著走著來到人生不同的階段，「決定換個模式前進」。

▲大黑和麻希交往8年情斷。（圖／翻攝自Instagram／heichen8136）



大黑坦言和麻希已經轉換身分一陣子了，仍維持良好的工作夥伴關係，「未來我們都會帶著祝福出發，真心感謝一路以來的陪伴與支持。真的很謝謝麻希，也謝謝大家。未來有很多可能，希望大家都能成為更好的自己！」

