黃偉晉從料理小白變神隊友　懷秋崩潰碰豬肝「觸感太噁心」

由金鐘影后鍾欣凌主持的實境料理節目《星廚之戰》目前於三立都會台熱播中，節目自播出以來好評不斷，不僅引發網路熱議，也成功打開台灣實境料理節目的全新格局，更於LINE TV綜藝榜與 Hami影劇館+雙平台同步登上第一名，人氣居高不下。《星廚之戰》結合料理技術、真人互動與強烈情緒張力，讓觀眾看見藝人與專業主廚共同激發出的火花。

（圖／三立提供）

節目最大魅力在於真實呈現藝人在高壓廚房的自然反應，從張懷秋看到豬肝大喊「觸感太噁心」、胡宇威怕內臟、安心亞殺蝦時頻頻道歉，都讓觀眾笑翻。選人環節同樣精彩，像黃偉晉與主廚張楷奕臨時組隊火花四射，被觀眾稱讚「聊天功力把主廚逗到笑不停」。不少觀眾更留言大讚節目節奏明快、質感高，有人笑稱主廚們像是來「開廚神同學會」，也認為藝人加入讓節目更具互動與溫度。

（圖／三立提供）

黃偉晉從料理小白到主廚好幫手「這真的是我人生中最新奇的體驗！」，他坦言剛開始非常緊張，害怕拖累主廚，「甚至會慌，但後來越做越覺得有成就感。」他尤其喜歡廚房裡的競合感：「我很喜歡亦敵亦友的感覺！」面對挑戰，他自評：「不敢說完美，但一定盡全力幫忙。」他更分享學到最重要的一課：「廚房最重要的是臨場反應。」他也笑說，自己雖聽主廚指令，但偶爾還是會鬧一下，「讓主廚輕鬆一點！」

（圖／三立提供）

賽制首度啟動「團體賽」。在殘酷的重新分組環節中，人氣與實力兼具的「明星夫妻檔」胡宇威、陳庭妮立刻成為兩隊隊長最想搶下的王牌成員，讓現場瞬間陷入緊張又熱鬧的搶人風暴。而胡宇威被觀眾封為「最適合走進廚房的男人」，此次也分享不少心得。他觀察到廚師們面對比賽格外專注，每一步都相當俐落又有架式，他直呼：「完全被他們的帥氣折服了。」不過，節目中的時間壓力也讓他倍感緊繃：「比賽很容易讓情緒被影響，會切到手、煮過熟或不熟，這些都會影響成品。」即使他自認有經驗，但一進到高壓環境仍然「急、非常急」，常常因為拿錯東西得來回奔跑，不只浪費時間，更耗體力。胡宇威也盛讚節目評審團：「主廚們真的帥到不行！」、「每位主廚、飛行評審都超強，專業度不同，但都能提出很值得學習的意見。」他坦言自己因此壓力更大：「我會告訴自己絕對不可以出錯，因為一錯就會耽誤整個流程，所以專注力要調到100%。」