木村拓哉「iPhone13用4年」驚呆網！理由太真實…換新機反應掀共鳴

記者陳芊秀 ／綜合報導

日本男星木村拓哉被日劇大神，主演多部電視劇、電影創下高收視、高票房，在日本還擁有「收視男」的美稱，現在跨界製作YouTube節目，也創造驚人流量。他YT近日更新影片，分享逛電器賣場換新手機的過程，當透露自己使用iPhone 13超過4年的時候，意外掀起熱烈迴響。

▲▼木村拓哉「iPhone13用4年」驚呆網！理由太真實。（圖／翻攝自YouTube／木村拓哉）

▲▼木村拓哉「iPhone13用4年」驚呆網！理由太真實。（圖／翻攝自YouTube／木村拓哉）

▲木村拓哉換新手機，罕見曝光自己使用中的手機iPhone 13。（圖／翻攝自YouTube／木村拓哉）

[廣告]請繼續往下閱讀...

木村拓哉YT節目《木村さ〜〜ん！（木村桑）》最新一集造訪了Bic Camera有樂町店，一邊聽店員介紹「iPhone 17」系列的說明，一邊試用且難掩興奮其拍攝功能有很大的改變。而他也難得在鏡頭前公開自己的手機是iPhone 13。

當木村拓哉猶豫新手機的顏色時，店員說起他使用的手機已經超過4年了，很愛惜用的物品，他連忙說：「這倒也不是！只是沒有欲望。」而他的新影片上線3天，影片觀看次數突破137萬，影片留言串眾人回應「就連木村拓哉竟然也用iPhone13用了4年，真的是嚇了一跳，而且是好的那種驚訝」、「看到木村先生換手機時的不安跟我們一樣，覺得很安心也湧出了親切感」、「木村拓哉在換手機時也跟普通人一樣，會煩惱、情緒高漲，令人開心」、「雖然在YouTube上第一次看別人換手機，但很享受木村拓哉先生的反應」。

▲▼木村拓哉「iPhone13用4年」驚呆網！理由太真實。（圖／翻攝自YouTube／木村拓哉）

▲▼木村拓哉「iPhone13用4年」驚呆網！理由太真實。（圖／翻攝自YouTube／木村拓哉）

▲▼木村拓哉「iPhone13用4年」驚呆網！理由太真實。（圖／翻攝自YouTube／木村拓哉）

▲店員見木村拓哉iPhone13用了超過4年「很惜物」，他回答：「不是，只是沒有欲望。」（圖／翻攝自YouTube／木村拓哉）

木村拓哉自2024年1月開設YouTube頻道，至今訂閱人數已經突破200萬人。其實頻道創設初期，觀看數也有停滯不前的時候，但是透過造訪不同店家與人，過程中流露出自身坦率的性格，反而沒有螢幕上明星的距離感，勾起網友共鳴因而博得了人氣。

