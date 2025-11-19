《GTO》希良梨驚傳病危！二度罹癌忍化療艱苦：已經不是正常身體

記者陳芊秀 ／綜合報導

45歲日本女星希良梨驚傳病危！她因出演1998年富士電視台人氣日劇《GTO》而聲名大噪，2000年因罹患子宮頸癌中止演藝工作，時隔20年又再度罹癌，19日IG突然上傳黑底白字寫道：「希良梨目前正處於病危狀態。」大批粉絲湧入留言關心。

▲《GTO》希良梨IG突傳黑底白字告知病危。（圖／翻攝自IG）

希良梨的IG昨日（18）上傳黑底白字提及病危，同時也上傳一張與兒子在超商吃冰淇淋的合照，她2008年嫁來台灣，照片中疑似是在台灣的超商裡拍攝。此外，她的IG於17日曾發出貼文，文末註明是「經紀人代發」，內容提到「良梨現在仍在與癌症抗爭，並未痊癒。」限時動態PO出疑似在病房中打點滴、躺在病床上的照片。

▲希良梨IG上傳母子合照，地點似乎是台灣的超商內。（圖／翻攝自IG）

希良梨本月13日曾提及自身病況：「我的腳，甚至腳底，從6月結束化療出院後，仍然因化療的副作用持續麻痺。」她寫道：「每天都必須面對這樣的身體，老實說，有時候真的會覺得很煩。因為這已經不是一個正常的身體了。」最後補充：「現在最大的願望就是早日恢復健康、恢復體力，以及麻痺能夠消失。各位病友前輩們、支持我的大家，請給我力量吧。我其實意外地膽子很小。」

而希良梨於2024年9月公佈罹患癌症，同年12月接受手術，並於今年1月透露癌症已經轉移且達到第三期。她在6月底完成最後一次化療，7月宣布退出演藝圈，持續透過社群平台更新自身抗癌的過程，傳出病危消息後，粉絲紛紛湧入留言「希良梨加油！快回來！」、「活下去！快回來！大家都在等妳」、「大家都在為妳打氣」。