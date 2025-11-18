告五人首叩關金馬「犬青憂吃太多水腫」　雲安一句話超甜！

記者蔡琛儀／台北報導

新一代天團告五人為電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲《我天生－有病版》，首次入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，屆時也將登台演唱這首歌曲，今（18日）舉辦記者會，電影女主角江齊也驚喜現身探班，送上「策馬祝福禮」，祝福告五人能帶回金馬獎座。

▲▼ 告五人首度入圍金馬獎，並將登台演出。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲安笑說，當初聽到工作人員問他們入圍感言時，雲安與犬青還以為是鼓手哲謙憑去年演出的電影《為我辦一場西式的喪禮》入圍，打趣說：「想說他不是演三秒鐘而已嗎！」事後才得知是入圍最佳原創電影歌曲，直呼：「誠惶誠恐。」屆時三人也會一起走紅毯。

犬青問到是否想得第一美？她笑說自己最近一直巡迴，吃太多導致有點水腫，男友雲安嘴甜表示：「一直以來都沒有胖，吃太少了。」告五人這次入圍金馬並登台演出，成功達成在金曲、金鐘、金馬三金演出舞台的里程碑，至於得獎的祭品文，他們打趣說乾脆送代言的手機100支，一聽總價300萬立刻打退堂鼓，工作人員也連忙說：「會再想想。」也期待可以在典禮上向大師姐劉若英道喜。

▲江齊送上「策馬祝福禮」，祝福告五人能帶回金馬獎座。（圖／記者黃克翔攝）



告五人日前才剛完成2025年的世界巡演場次，明年將前進星馬續演，人氣火紅的他們今年光尾牙、春酒邀約就超過200場，還忙著跑校園演出，笑說周休一日都很奢侈，就算放假也是忙著洗衣服，今年跨年則要趕兩場，好在明年農曆春節終於能好好休息陪家人。