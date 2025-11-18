胡瓜遭控襲胸籃籃被炎上　《大集合》男星也在場…還原現場狀況

記者蔡琛儀／台北報導

胡瓜與阿翔、籃籃等主持民視《綜藝大集合》多年，最近節目玩招牌遊戲「投懷送抱」，胡瓜多次坐到籃籃大腿上壓氣球，雖然節目尚未播出，但有在場網友發現胡瓜的手意外碰觸到籃籃的胸部，也認為遊戲造成的肢體接觸不妥，畫面曝光後，引起網友炎上。

▲▼胡瓜、籃籃。（圖／資料照／記者周宸亘攝、翻攝籃籃IG）

對此《綜藝大集合》製作單位緊急道歉，身為主持班底群的郭忠祐，今（18日）站台黃妃演唱會記者會，也被問到此事，他坦言這個遊戲雖是節目老橋段，但也已經許久沒玩，緩頰：「應該是角度問題，而且那個遊戲，就是要把氣球坐破，比較可能有角度上的錯位。」

他也說籃籃當下應該是覺得瓜哥很重，才會露出驚恐表情，事後籃籃沒有說什麼，現場氣氛也毫無異樣，至於未來「投懷送抱」是否會成絕響，郭忠祐說明天節目又要到桃園中壢錄影，可能屆時才會接收到更多資訊。郭忠祐透露因現在人手一機，隨時都有可能被拍，所以自己如果要與女來賓玩遊戲，都會非常小心，盡量避免肢體接觸。

▲郭忠祐。（圖／記者周宸亘攝）

此外，製作單位也表示：「綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」