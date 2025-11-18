毛加恩生日「也是二女兒忌日」 羅雯沉重：每年都不知要用什麼心情面對

記者潘慧中／綜合報導

毛加恩2019年與造型師Tiffany（羅雯）結婚，隔年迎來大兒子出生，並在2024年3月平安迎來女兒的誕生，喜獲不少祝福。但事實上，在女兒出生前，羅雯還歷經第二胎流產，而那天不只是二女兒的忌日，也是老公的生日。

▲毛加恩和Tiffany育有一對兒女，老婆中間歷經第二胎流產。（圖／翻攝自Instagram／tiffanywenlo）



羅雯16日在社群網站發文祝福毛加恩生日快樂，「我知道每一年的生日你跟我都不知道要用什麼心情面對，因為這一天對我們來說都蠻沉重的」，老公幾年前總說再也不過生日，但她想告訴另一半，「你值得被慶祝，因為你很棒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲毛加恩的好讓Tiffany覺得老公值得慶祝生日。（圖／翻攝自Instagram／tiffanywenlo）



羅雯感性地說，毛加恩在家裡不只是兒子玩樂高的夥伴，也是女兒最愛的人，更是她堅強的後盾，「沒有你我的所有夢想無法實現。」她欣賞老公總是正面積極地處理事情，「工作上我更是崇拜你的溝通能力以及無私。」

▲Tiffany很崇拜毛加恩。（圖／翻攝自Instagram／tiffanywenlo）



毛加恩的正直、善良與穩定的情緒，都是讓羅雯覺得值得學習的優點，「你的美好要被慶祝，I love you, Happy birthday。」老公看到貼文後，也開心地在留言區附上3個愛心圖案告白「Love You」，夫妻隔空互動超甜蜜。

羅雯IG全文：



老公

生日快樂～

我知道每一年的生日你跟我都不知道要用什麼心情面對

因為這一天對我們來說都蠻沈重的

是你的生日但也是我們二女兒的忌日

前幾年你都會說你再也不要過生日

但我想告訴你

你值得被慶祝，因為你很棒

在家裡是兒子的樂高夥伴、妹妹寶的最愛

我堅強的後盾，沒有你我的所有夢想無法實現

你總是正面積極的處理所有事情

工作上我更是崇拜你的溝通能力以及無私

你的正直與善良

穩定的情緒

都是讓我值得學習的榜樣

你的美好要被慶祝

I love you

Happy birthday