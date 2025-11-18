木村拓哉護愛25年！　首鬆口「公開宣布結婚」原因：沒有不的選項

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星木村拓哉迎接53歲生日，近日接受電視專訪，罕見回應眾多爭議問題，引發大眾關注。他在28歲人氣巔峰時宣布與年長他2歲的工藤靜香結婚，從宣布結婚至今25年，鮮少在螢幕前談婚姻，這次難得鬆口回顧當時公開的心情。

木村拓哉在朝日電視台16日播出的節目《有働Times》登場，接受主持人有働由美子的專訪。他28歲正值人氣巔峰期，2000年11月23日當日被《日本體育報》爆出女友工藤靜香懷孕，為此在所屬團體SMAP演唱會結束後，緊急舉行結婚記者會，公開宣布即將結婚，並證實女方已經懷孕的消息。

▲木村拓哉舉行結婚記者會，公開回應即將結婚，證實工藤靜香已經懷孕。（圖／翻攝自X）

時隔25年，木村拓哉始終不曾在媒體多談婚姻家庭，這次接受有働由美子專訪，被問到身為國民級偶像，公開舉行結婚記者會，其實也有不公開宣布結婚的選項吧？而他明確回答：「那個時候沒有不公開的選項吧。」接著他說道：「雖然說沒有臉見人很奇怪，但總覺得到哪裡都無法抬頭挺胸，對她也是一樣的感覺。」

木村拓哉接著表示：「反過來說，如果在那個時候選擇不舉行（記者會），那反而會對那些把各種感情寄託在我身上的粉絲很失禮。」他決定誠實面對，「如果一直隱瞞下去，就會像是持續說謊一樣，那就很奇怪了吧。」而他結婚生子後人氣完全不受影響，2001年主演《HERO》創下平均收視率破30%的超高數字，改變富士電視台月9時段只能拍王道愛情劇的準則，男神地位更上層樓。

▲木村拓哉表示，如果不公開，持續隱瞞對粉絲也很失禮。（圖／翻攝自X）