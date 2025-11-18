爆紅短劇突下架！「女主穿越刺激太子黑化」涉抄襲BL小說作者發聲

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇收視人口規模不斷創下新高，在新的追劇力量崛起同時，抄襲著作權問題也隨之而來。繼短劇《折腰》因劇情涉嫌抄襲劇版原創劇情、加上大尺度導致作品全數下架，近期又有一部人氣短劇《暮暮朝朝梨花落》被指控抄襲耽美小說《脫韁》，劇情相似度達100%，在原著讀者抗議後劇集悄被平台下架。

▲短劇《暮暮朝朝梨花落》被指控抄襲BL小說《脫韁》。（圖／翻攝自微博）

短劇《暮暮朝朝梨花落》由王雲雲（藝名：彩彩雲）搭檔男星何善凱演出，兩人因合作《我家卿卿是太子》大獲好評，《暮暮朝朝梨花落》是二搭之作。劇情描述現代少女「梨暮」穿越至小說世界，成為「傻子太子妃」梨朝朝，根據系統指示任務，需刺激太子姜堯黑化，便能回到現實世界。然而，太子妃身亡導致故事世界崩潰，因此被系統再次送回，在二次穿越後，女主角成為姜堯的政敵，重逢後又發展出一段強制愛感情線。該劇上架後在平台熱度突破5000萬，並登頂女帝熱播榜，獲得不少推薦好評。

▲《暮暮朝朝梨花落》一度熱度破5000萬。（圖／翻攝自微博）

然而，該劇女主角刺激太子黑化的設定，立即令人聯想到知名耽美小說《脫韁》，BL小說劇情描述男演員穿越進入古風BL小說，變成太子妃，任務是推動太子黑化，原作小說曾被改成漫畫。書粉對比短劇《暮暮朝朝梨花落》發現相似度幾乎100%，且將男男BL改成BG男女之愛，面對大批書粉質疑，小說原作者「梅子瞎了」於11月12日首度發聲回應：「《脫韁》我沒有授權拍短劇。」

▲《脫韁》原作者發文。（圖／翻攝自微博）

儘管短劇也圈粉無數，網友近日發現《暮暮朝朝梨花落》已經下架，消失在平台片單當中。網友議論「沒版權就拍嗎，我還沒看呢，這男女主還不容易二搭，好崩潰」、「原著是BL，基本上沒改，而且作者不知情」、「就算拍得再好看，那也是原作者寫的劇情」。

▲網友發現短劇《暮暮朝朝梨花落》已經下架。（圖／翻攝自微博）