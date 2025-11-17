High咖走鐘獎拿手機致詞被酸「很解」　揭4理由認：實力還不足

記者蔡宜芳／綜合報導

第七屆走鐘獎15日在壹電視盛大舉辦，節目《大學生了沒》班底出身的High咖（邱志恒），在當天拿下最佳音樂短影片獎，他也開心拿著手機上台致詞。怎料，畫面卻被網友截圖批「很解」，對此，High咖也於16日做出回應。

▲High咖日前在走鐘獎獲獎。（圖／翻攝自Instagram／children0704）

High咖表示，身為一個表演者，他能認同網友的想法，「我也覺得我應該把這些全部背起來。」不過，他也坦言自己從來沒得過獎，擔心當下情緒太激動會「爆掉」，可能因此錯過自己設計的笑點、忘記要感謝的人、漏掉想傳達的信念，「且一定會超時，這是比看稿更加不能容忍的，所以我選擇了帶稿上台。」

High咖說，他也期望自己未來能更加從容，「用鏗鏘有力的致詞，給這個作品劃下更完美的句點。但現在我的實力確實不足，未來，我一定會的。」一番話引網友紛紛聲援說「我覺得你講得很好」、「真的不值得在意這種留言！恭喜嗨咖」、「一定是真的很在意才會希望不要出錯！完全可以理解」。

▲High咖回應網友批評。（圖／翻攝自Instagram／children0704）