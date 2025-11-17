菜鳥監獄管理員遭囚犯性騷「全身被摸光」　《監所》開播登冠軍！

記者黃庠棻／台北報導

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》開播後氣勢強攻，一舉空降愛奇藝國際版台劇榜亞軍、台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍，口碑熱度全面飆升。

▲《監所男子囚生記》開播後，引起觀眾熱烈迴響。

先前以「監所男團」的歡樂互動營造輕鬆節奏，正式開播後，更真實呈現監所裡的壓抑、無奈與崩壞。在笑鬧背後，是被權勢壓迫、被情緒壓垮、被現實擊敗的人性百態，每一個角色的遭遇都在社群掀起討論。

▲《監所男子囚生記》開播後，引起觀眾熱烈迴響。

邱以太飾演的菜鳥管理員王中文，被握有特權的議員助理黃迪揚性騷擾，全身被侵犯仍不敢反抗；詹子萱飾演的社工師方潔宇，面對鬧自殺的偶像歌手（Darren邱凱偉飾）也感到無力。兩條故事線在歡笑的包裝下，直擊監所裡最現實的人性疼痛。

▲邱以太在《監所男子囚生記》被黃迪揚性騷擾。



本週播出的劇情中，讓觀眾非常心碎的情節來自邱以太飾演的菜鳥管理員王中文，因背負家庭壓力、渴望在監所站穩腳跟，卻遇上握有特權的議員助理（黃迪揚飾），在對方以工作威脅下，甚至被性騷擾全身摸透透，也不敢反抗，劇情逼真呈現角色的無力與崩潰。

▲邱以太在《監所男子囚生記》被黃迪揚性騷擾。

邱以太表示這場強暴戲是對角色來說是人生崩塌的瞬間，也被導演大讚是演員的高光時刻，他分享「因為迪哥給我很強的壓迫感，但同時讓我覺得非常安全、非常被保護。」黃迪揚則補充，這場戲對他來說同樣不輕鬆「以太在鏡頭前完全放開，那份害怕和僵住的狀態真得很打到我。」

▲邱以太在《監所男子囚生記》被黃迪揚性騷擾。

黃迪揚也笑稱兩人雖然在劇中氣氛沉重，但私下會先確認彼此狀態「每一顆都一起討論、一起做好，讓對方知道：我們都在。」劇中呈現的無力與恐懼，被觀眾形容「痛得太真實」。

▲邱以太在《監所男子囚生記》被黃迪揚性騷擾。



另一條沉重劇情線來自Darren飾演的歌手張子旭，曾紅極一時，因一場事故撞死人，人生完全失控，鬍子蓬亂、精神萎靡、每天鬧上吊自殺，情緒如同埋在胸腔的炸藥。

▲Darren在《監所男子囚生記》飾演過氣偶像歌手。

劉以豪與陳澤耀為了協助社工師方潔宇（詹子萱飾），想方設法鼓勵他振作，甚至合力跳起他當年紅翻天的洗腦神曲〈不開心就跳起來〉，結果卻只讓張子旭更憤怒、情緒完全爆炸。

▲劉以豪、陳澤耀熱舞。

Darren透露「拍攝時情緒拉到極限，不停怒吼，喊太多喊到燒聲了！」他也很享受角色的頹廢造型，笑說「這個鬍子很長，不用剃掉，回家還可以直接用來清鍵盤。」

▲Darren在《監所男子囚生記》在獄中輕生。

詹子萱則分享，方潔宇因家庭和工作兩頭燒，為展現社工師也有沉不住氣的時候，與張子旭的衝突需要雙方全神貫注、情緒直接投入，演起來非常有感覺。她也透露，自己早在拍攝前就是浪花兄弟時期的小歌迷，能與 Darren 對戲感到十分開心。

▲詹子萱與Darren在《監所男子囚生記》有多場對手戲。



監所職場喜劇《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。

▲《監所男子囚生記》開播後，引起觀眾熱烈迴響。

《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。海外觀眾能透過愛奇藝國際版收看本劇；同時，作品將於 Viki（覆蓋美洲、歐洲、大洋洲、印度及中東）上線；新加坡主流平台及馬來西亞 Astro 300 頻道跟播，全球觀眾都能第一時間欣賞到本劇。

