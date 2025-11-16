訂好機票沒上機！正妹網紅去柬埔寨「失聯逾3天」　家屬急求救

▲網紅「橙子姐姐」驚傳在柬埔寨失聯。（圖／翻攝自「橙子姐姐」抖音）

圖文／CTWANT

在大陸抖音擁有12萬粉絲的網紅「橙子姐姐」，11月12日在柬埔寨西哈努克港突然失聯，到目前為止已超過48小時沒有消息。據悉，橙子姐姐原訂13日搭機回國，但並未如期入境，手機也從12日開始關機，連同行的男友「龍哥」也同時失聯，引發外界關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲橙子姐姐在抖音擁有12萬粉絲。（圖／翻攝自「橙子姐姐」抖音）

綜合陸媒報導，橙子姐姐11月初前往柬埔寨探望男友，她也在社群平台多次透露返國日期。橙子姐姐的家人表示，她失蹤前表現正常，與親友之間也未有矛盾。不過，橙子姐姐卻在12日突然失聯，手機也關機，她的男友「龍哥」的電話也轉為停機。

據了解，橙子姐姐男友「龍哥」自稱在西哈努克港經營飯店，但西哈努克港以電信詐騙聞名，讓外界對他的職業身分提出質疑。

事件曝光後，橙子姐姐的家人與粉絲已透過抖音、微博發布尋人啟事，並聯絡中國駐柬埔寨大使館與外交部協助。另外，其他多位網紅也幫忙分享尋人訊息，呼籲柬埔寨華人能提供線索，並嘗試聯繫民間救援組織，希望加快跨國尋人進度，盼能盡快聯絡到橙子姐姐。

延伸閱讀

▸ NAND缺貨10年？報價漲不停 記憶體廠股價再飆新高

▸ 逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選什麼幣別」 全店台人齊喊1句話

▸ 原始連結