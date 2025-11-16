《樂團祭》夢幻聯動！鼓鼓揭玩團叛逆史「誰講什麼都不理」

記者許逸群／台北報導

樂團養成節目《樂團祭》第12集迎來全新單元「盟友夢幻聯動」上集，節目首度開放跨團合作，展現截然不同的舞台化學反應。本集特別邀請創作歌手鼓鼓（呂思緯） 擔任神秘客，更透露在組成MP魔幻力量前，玩樂團時期特別堅持己見，直說：「那時候誰跟我講什麼我都不理。」足見叛逆一面。

▲鼓鼓揭玩團叛逆史。（圖／樂團祭提供）

鼓鼓（呂思緯）從音樂人角度出發講評各組演出。他笑說自己過去玩過許多獨立樂團，如今則和丁噹、蕭秉治組成東部限定團體「GDX」。提到過去玩樂團時期：「那時候誰跟我講什麼我都不理，只管自己想幹嘛。」但也坦言玩樂團的迷人之處就在於「那種無法被輕易拔除的靈魂」。

他笑稱：「我現在靈魂已經被拔除，領域展開，什麼都可以！」他也分享，不同時期面對不同的人、想對社會輸出的訊息也不同，「現在的我希望用不一樣的樂風，帶給大家快樂的東西，能經歷每個階段，真的很幸福。」

▲「壓克力柿子」與呂士軒合作演出。（圖／樂團祭提供）

鳳小岳領軍的「壓克力柿子」與新科金曲歌王呂士軒的聯動合作，舞台從沉穩搖滾瞬間轉為爆裂嘻哈節奏。呂士軒笑說：「跟壓克力柿子合作就像和一群資優生一起玩音樂！」並開玩笑爆料：「我丟餅乾給帥哥鳳小岳，沒想到就上鉤了，可以合作了！」鳳小岳則反過來直呼呂士軒是自己的偶像！

此外，《樂團祭》最終舞台將把樂團從棚內拉到現場，完整呈現音樂祭樣貌，於12月5、6、7日在新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大舉行音樂祭。嘉賓搶先公布兩組日本團，分別是曾製作Netflix動畫《伊藤潤二《狂熱》》片尾曲〈云う透り〉的JYOCHO，以及另類搖滾樂團Some Life。