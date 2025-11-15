直擊／SJ唱第二天更瘋了！利特被交代「冷靜一下」　東海下跪行大禮

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王SUPER JUNIOR迎來20週年，他們15日在臺北大巨蛋揭開「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 」第二天演出，9位成員晚間7點以出道曲〈Twins (Knock Out)〉率先登台，穿著性感白色西裝現身，銀赫、利特薄紗內襯掀起陣陣尖叫，接著舞台從清純紳士轉變成魅力十足的性感男人，唱著〈SUPERMAN〉、〈Super Girl〉，演唱會來到第二天，他們興奮度不減，東海甚至當場跪下行大禮。

▲SJ唱到第二天情緒更高漲。（圖／讀者提供）



SUPER JUNIOR演唱會15日來到第二天，9位成員同樣輪流用中文打招呼，神童先說「哥哥姊姊弟弟妹妹大家好，我是神童」，厲旭嘴甜稱讚「今天你們更美了」，東海帶動3萬名觀眾喊「喔～浪漫」，藝聲也跟著撩妹「我好想你們」。始源的中文發音標準，接棒打招呼：「今天是第二天，希望你們喜歡我們的表演，好不好，謝謝大家。」

圭賢延續前一晚的熱情，繼續用台語喊話「打給厚」，希澈則是帶領大家一起喊「拉朗嘿唷（我愛你）金希澈，牛奶皮膚金希澈」，銀赫先是左、右看，開心地喊「老婆」、「老婆在哪，我是老公銀赫，今天會盡全力，展現帥氣的舞台給大家。」

▲利特被交代要「冷靜一下」。（圖／讀者提供）



最後由利特收尾，「大家好，我回來了，我是利特」，他吸飽一口氣，長聲大喊「臺北大巨蛋」，有活力的嘶吼聲與昨天一模一樣，他笑喊：「昨天演出結束後，我有聽說這樣的事，工作人員說『利特你千萬不要太興奮、希望你冷靜』，但我看到這麼美麗的光景，叫我怎麼能不興奮，我只能瘋掉！成員，你們準備好要瘋了嗎？」全場準備一起享受演唱會，東海還嗨到行大禮下跪。