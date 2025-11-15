金馬影后陳秋霞68歲了！　慶生照超凍齡…抗癌成功近況曝光

記者郭以柔／綜合報導

資深女星陳秋霞曾憑藉電影《秋霞》成為第14屆金馬影后，紅極一時。如今退出演藝圈多年，近日迎來68歲生日的她，再次於社群露面，引起網友熱烈討論。

▲陳秋霞開心慶祝68歲生日。（圖／翻攝自Facebook／Chelsia Chan陳秋霞）

陳秋霞12日透過臉書分享慶生獨照，配文寫下「今天我68歲啦，謝謝大家的祝福，許願身體健康，笑口常開。」照片中，她穿著粉白條紋的愛心上衣，比出雙手合十的動作，並對鏡頭燦笑，身後還放有一顆顆「HAPPY BIRTHDAY」的慶生氣球。即使髮絲全白，但陳秋霞的膚況及紅潤氣色，讓不少粉絲驚呼根本看不出68歲。

▲金馬影后陳秋霞嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」鍾廷森。（圖／翻攝自Facebook／Chelsia Chan陳秋霞 ）

陳秋霞是1970年代影、視、歌三棲的玉女紅星，接著更以《秋霞》奪下第14屆金馬獎最佳女主角，創下當時影齡最短的影后紀錄。她與片中男主角鍾鎮濤因戲生情，被外界譽為「金童玉女」，然而這段戀情最終仍因聚少離多而走向終點。1981年，陳秋霞嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」後，兩人生下三個寶貝女兒，接著她移居馬來西亞，專注家庭生活。

▲陳秋霞於2016年確診第二期乳腺癌，經歷多次化療後成功抗癌。（圖／翻攝自Facebook／Chelsia Chan陳秋霞 ）

到了2016年時，陳秋霞的健康亮起紅燈，她到婦科檢查時發現乳房異狀，經診斷為第二期乳腺癌，必須接受手術及化療，儘管面對8次化療，她仍保持樂觀。康復後，陳秋霞積極呼籲女性重視健康，如今成功抗癌、升格當外婆的她，也常透過社群記錄生活點滴，不吝嗇與粉絲分享私下日常。