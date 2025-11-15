走鐘獎出包！典禮延誤17分鐘「3千網友空等」遭怒轟　小編親上火線緩頰

記者孟育民／台北報導

第七屆走鐘獎今（15日）在壹電視盛大舉辦，不料典禮開始卻出包，先是影片有聲音沒畫面，再來原訂6點開始，卻遲了17分鐘才開始，讓超過3000名網友在線上空等，大批網友在留言區狂CUE小編出來面對，並開砲說：「如果不準就不要那麼早開始」、「真是太扯了」、「延後也不說」、「這麼大的規格的事，至少要控管一下吧」，對此小編親上火線說：「大家冷靜。」

▲走鐘獎出包。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

開場表演嘉賓則由新生代嘻哈歌手Gummy B擔任，一現身就吸引5000人上線，不過畫面也遭網友吐槽「字體太醜」，更有人開酸：「是不是沒有金費」，讓走鐘獎還沒開始就掀起討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Gummy B擔任表演嘉賓，但畫面字體被抨擊。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

屆「The DoDo man－嘟嘟人」、「Dcard Video」入圍8大獎項，「旅遊真台灣 Lena & Patrick」入圍6項，Andy老師則入圍了5個獎項，他也將與超粒方、錫蘭、薔薔、西西歪角逐年度個人創作者獎。

今年頒獎嘉賓有邰智源、薔薔、呱吉、劉亮佐、趙小僑、典典、眼肉芽、鼻妹、蔡阿嘎、Ian、蔡哥、阿翰、藍亦明、曾博恩等人，精彩可期。