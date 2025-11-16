ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

本土導演爆偷吃女演員！
館長親上火線回應爆料
直擊／SJ還要唱臺北大巨蛋！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

痞幼 黃心穎 希澈 神童 東海 謝侑芯 金希澈 東尼大木

瑪格羅比「性感尺度」大開！ 穿新娘白紗「辣露美背」　禁忌激戀雅各艾洛迪

記者蕭采薇／綜合報導

獲譽「人間芭比」的女星瑪格羅比，與近期以「科學怪人」一角走紅的男星雅各艾洛迪，即將在明年情人節檔期上映的新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。瑪格羅比身穿夢幻新娘白紗，性感露出美背及胸前風光，為愛步入壯觀卻荒涼的迷霧高原。

▲瑪格羅比和雅各艾洛迪，在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。（圖／華納提供）

▲瑪格羅比和雅各艾洛迪，在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。（圖／華納提供）

雅各艾洛迪則展現壯碩身材，又以一席時尚西裝優雅現身，同時駕馭粗曠野性、高雅氣質兩種截然不同的風格。電影不僅劇情發展戲劇化，故事場景、人物服裝也採大膽配色與設計，為影迷帶來極度震撼的視覺體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《“咆哮山莊”》由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學作家艾蜜莉勃朗特的同名小說。瑪格羅比和雅各艾洛迪分別飾演一對青梅竹馬：凱西和希斯克里夫，兩人萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。

▲瑪格羅比和雅各艾洛迪，在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。（圖／華納提供）

▲瑪格羅比和雅各艾洛迪，在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。（圖／華納提供）

沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。電影片名特別加上引號，預示本片將大膽刻劃這段撼動時代的愛情。預告更引用書中經典名句「陪我直到永遠、不顧一切、令我發狂」勾人遐想，為影迷、書迷帶來嶄新的觀影感受。

▲瑪格羅比和雅各艾洛迪，在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。（圖／華納提供）

▲《“咆哮山莊”》瑪格羅比身穿夢幻新娘白紗。（圖／華納提供）

《“咆哮山莊”》演員陣容包括曾榮獲奧斯卡提名的周洪、沙扎德拉提夫、艾莉森奧利弗、伊旺米切爾、英國影藝學院電影獎得主馬汀庫恩斯。艾莫芮德芬諾身兼本片編導，並與曾榮獲奧斯卡提名及英國影藝學院電影獎肯定的喬西麥克納馬拉、瑪格羅比一同擔任製片。曾榮獲奧斯卡提名的湯姆艾克力和莎拉戴斯蒙擔任監製，電影將於2026年2月13日在台上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

瑪格羅比雅各艾洛迪“咆哮山莊”咆哮山莊

推薦閱讀

走鐘獎完整得獎名單曝光！蔡阿嘎、Joeman全摃龜　最大贏家是他們

走鐘獎完整得獎名單曝光！蔡阿嘎、Joeman全摃龜　最大贏家是他們

9小時前

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

11小時前

Andy開撕家寧首奪走鐘獎！感性泛淚「做了2個200萬頻道」自嘲：還沒回本

Andy開撕家寧首奪走鐘獎！感性泛淚「做了2個200萬頻道」自嘲：還沒回本

10小時前

直擊／台灣E.L.F.應援太猛！3萬人把大巨蛋變彩虹　SJ東海唱一半哭了

直擊／台灣E.L.F.應援太猛！3萬人把大巨蛋變彩虹　SJ東海唱一半哭了

11小時前

螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

18小時前

直擊／A-Lin怎麼了！　丁噹突當眾問：一個人會孤單嗎？她當場尬笑　

直擊／A-Lin怎麼了！　丁噹突當眾問：一個人會孤單嗎？她當場尬笑　

10小時前

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

11/14 23:20

蔡瑞雪「解放蕾絲平口」浴室跳舞！　被拍小蠻腰…15秒片震撼萬人

蔡瑞雪「解放蕾絲平口」浴室跳舞！　被拍小蠻腰…15秒片震撼萬人

9小時前

金馬預測王／投出你的神PICK　１００箱泡麵等你抽

金馬預測王／投出你的神PICK　１００箱泡麵等你抽

11/10 11:00

19年前的嬰兒哭聲長大了！　五月天冠佑女兒如今美成這樣

19年前的嬰兒哭聲長大了！　五月天冠佑女兒如今美成這樣

17小時前

終止摃龜王！「欸你這週要幹嘛」奪下走鐘大獎　Ariel拍片7年感性發聲

終止摃龜王！「欸你這週要幹嘛」奪下走鐘大獎　Ariel拍片7年感性發聲

7小時前

易烊千璽《小小的我》奪金雞影帝！　24歲創紀錄「史上最年輕」首位00後影帝

易烊千璽《小小的我》奪金雞影帝！　24歲創紀錄「史上最年輕」首位00後影帝

7小時前

熱門影音

Super Junior站上大巨蛋　9人合唱〈至少還有你〉

Super Junior站上大巨蛋　9人合唱〈至少還有你〉
Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆

Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆
蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名
楊昇達.余祥銓聊「粿王」

楊昇達.余祥銓聊「粿王」
跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒
郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」

郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣
吳宗憲建議粿粿「淨身出戶」 勸范姜彥豐：何必單戀一枝花

吳宗憲建議粿粿「淨身出戶」 勸范姜彥豐：何必單戀一枝花
冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD

冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD
婁峻碩PK曹佑寧撩妹　大輸走心：人的問題XD

婁峻碩PK曹佑寧撩妹　大輸走心：人的問題XD
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

《模仿犯》邱偲琹角逐女配：努力被看見　大尺度遭議論妹妹心疼「妳好堅強」

《模仿犯》邱偲琹角逐女配：努力被看見　大尺度遭議論妹妹心疼「妳好堅強」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

看更多

【超扯片】台中婦加完油逆向竄出！　2騎士閃避不及撞上倒地不起

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

11月16日星座運勢／雙魚座善待他人「也要記得自己」

1小時前1

緋紅女巫愛上公雞！麥爾斯泰勒觀察「寵妻阿公」　憾曝：開拍前他過世

1小時前1

瑪格羅比「性感尺度」大開！ 穿新娘白紗「辣露美背」　禁忌激戀雅各艾洛迪

1小時前63

黃大謙饒舌超炸！霸氣開酸「我不用人民幣」　全網嗨翻：值得Respect

7小時前66

易烊千璽《小小的我》奪金雞影帝！　24歲創紀錄「史上最年輕」首位00後影帝

7小時前89

終止摃龜王！「欸你這週要幹嘛」奪下走鐘大獎　Ariel拍片7年感性發聲

8小時前40

YTR查理倒數9天卸貨感冒！　「自爆不敢吃藥」只喝蜂蜜檸檬水

9小時前63

蔡瑞雪「解放蕾絲平口」浴室跳舞！　被拍小蠻腰…15秒片震撼萬人

9小時前1316

走鐘獎完整得獎名單曝光！蔡阿嘎、Joeman全摃龜　最大贏家是他們

9小時前20

百萬YTR金針菇「公開宣傳台灣MV」　驚喜同框張育成、李雅英

讀者迴響

熱門新聞

  1. 走鐘獎完整得獎名單曝光
    9小時前2615
  2. 家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光
    11小時前63
  3. Andy開撕家寧首奪獎
    10小時前506
  4. 直擊／台灣E.L.F.應援太猛！3萬人把大巨蛋變彩虹　SJ東海唱一半哭了
    11小時前12
  5. 李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對
    18小時前2617
  6. 直擊／丁噹突問A-Lin：一個人會孤單嗎？當場尬笑　
    10小時前83
  7. 獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」
    11/14 23:2082
  8. 蔡瑞雪「解放蕾絲平口」浴室跳舞！　15秒片震撼萬人
    9小時前123
  9. 金馬預測王／100箱的泡麵等你抽
    11/10 11:002
  10. 五月天冠佑19歲女兒長大美成這樣
    17小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合