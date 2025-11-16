瑪格羅比「性感尺度」大開！ 穿新娘白紗「辣露美背」　禁忌激戀雅各艾洛迪

記者蕭采薇／綜合報導

獲譽「人間芭比」的女星瑪格羅比，與近期以「科學怪人」一角走紅的男星雅各艾洛迪，即將在明年情人節檔期上映的新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。瑪格羅比身穿夢幻新娘白紗，性感露出美背及胸前風光，為愛步入壯觀卻荒涼的迷霧高原。

▲瑪格羅比和雅各艾洛迪，在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。（圖／華納提供）

雅各艾洛迪則展現壯碩身材，又以一席時尚西裝優雅現身，同時駕馭粗曠野性、高雅氣質兩種截然不同的風格。電影不僅劇情發展戲劇化，故事場景、人物服裝也採大膽配色與設計，為影迷帶來極度震撼的視覺體驗。

《“咆哮山莊”》由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學作家艾蜜莉勃朗特的同名小說。瑪格羅比和雅各艾洛迪分別飾演一對青梅竹馬：凱西和希斯克里夫，兩人萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。

▲瑪格羅比和雅各艾洛迪，在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。（圖／華納提供）

沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。電影片名特別加上引號，預示本片將大膽刻劃這段撼動時代的愛情。預告更引用書中經典名句「陪我直到永遠、不顧一切、令我發狂」勾人遐想，為影迷、書迷帶來嶄新的觀影感受。

▲《“咆哮山莊”》瑪格羅比身穿夢幻新娘白紗。（圖／華納提供）

《“咆哮山莊”》演員陣容包括曾榮獲奧斯卡提名的周洪、沙扎德拉提夫、艾莉森奧利弗、伊旺米切爾、英國影藝學院電影獎得主馬汀庫恩斯。艾莫芮德芬諾身兼本片編導，並與曾榮獲奧斯卡提名及英國影藝學院電影獎肯定的喬西麥克納馬拉、瑪格羅比一同擔任製片。曾榮獲奧斯卡提名的湯姆艾克力和莎拉戴斯蒙擔任監製，電影將於2026年2月13日在台上映。