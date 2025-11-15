Andy帥氣登走鐘獎！擺脫家寧「風光入圍五大獎」主持人讚：身無分文的超人

記者孟育民／台北報導

第七屆走鐘獎今（15日）在壹電視盛大舉辦，稍早Andy以一身帥氣西裝搭配俐落短髮現身紅毯，帥氣十足。主持人拿拿摳、蔡哥還大讚他說：「身無分文的超人、好人好事代表。」網友也在留言區紛紛留言：「好帥」、「從地獄回來的男人」、「Andy老師加油」。

▲▼Andy帥氣走上走鐘獎紅毯、。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

Andy老師與家寧因公司帳目、逃漏稅等問題對簿公堂以來，獲得無數網友支持，今年更一舉入圍走鐘獎5項大獎，也是他入拍片10年來首次入圍。他今也分享心情：「好幾天沒睡好，每天看留言都流眼淚。」談及自己創作的靈感，他則說：「多出去旅行，發現台灣的人跟風景會給我靈感，啟發我創作，創作來自真實生命故事。」

▲Andy分享心情。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

事實上，他先前也感觸分享入圍心情，「做YouTuber 10年，今年才第一次入圍走鐘獎，這次有『五個獎項』，難道是我之前不夠努力嗎？這些年我輸掉很多，唯一會的就是用心創作，謝謝大家一直以來的支持跟走鐘獎評審的青睞，我會繼續努力，希望能夠贏得大獎，也贏得正義。」



