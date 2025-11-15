二寶剛出生1個月…長女「情緒比以前不穩」！李運慶：原來這就是倒退期

記者潘慧中／綜合報導

李運慶與洪詩2023年結婚後，接連迎來兩個女兒「哺哺」跟「那那」，生活幸福滿足。但近日令他苦惱的是，二女兒剛出生一個多月以來，大女兒的情緒「比以前來得不穩定」，讓他忍不住發文詢問有經驗的家長。

▲李運慶發文詢問有經驗的家長。（圖／翻攝自Instagram／mejack）



李運慶透露，兩個孩子的作息讓全家持續調整步調，「那那早上5、6點肚子餓了開始躁動，哺就會跟著醒來。」於是，他與洪詩找到新的分工方式，「那那醒來後，太太帶她去客廳喝奶，然後回來睡；哺哺醒來後，我就帶她出門散步，讓太太跟那那補眠。」

▲洪詩和李運慶10月初剛迎來二寶。（圖／翻攝自Instagram／mejack）



談到哺哺的興趣時，李運慶語氣滿是父親的溫柔。他說：「哺哺其實一直很喜歡雨，她在家裡喜歡到陽台、窗台看雨。」為了陪伴她，他特地準備了裝備，「我買了一件雨衣給她，還有一雙她表姐留給她的小雨鞋。」只要天氣允許，他就帶她到戶外享受雨天，「這一陣子的連續下雨，只要沒班，我們就會出去踩水、淋雨。」

然而隨著妹妹出生，李運慶坦言大女兒的情緒確實受到影響，「哺哺很需要被關注，尤其是看到一個連她都覺得可愛的妹妹出現，然後只要一哭，爸爸或媽媽就會去抱著哄。」

▲隨著妹妹出生，李運慶坦言大女兒的情緒確實受到影響。（圖／翻攝自Instagram／mejack）



李運慶發現哺哺的情緒不像以前穩定，「比起用說的，哺更愛用哭鬧爭取她想做的事更愛用哭鬧爭取她想做的事」，他這才驚覺原來這就是所謂的「倒退期」，使他忍不住向家長粉絲求助：「還有很長的路要走，你們有什麼建議或是經驗跟我分享嗎？」

李運慶IG全文：

出月子中心一週，哺哺真的很想幫忙照顧那那，所以那那早上5、6點肚子餓了開始躁動，哺就會跟著醒來。

我們找到了一個模式，就是那那醒來後，太太帶她去客廳喝奶，然後回來睡；哺哺醒來後，我就帶她出門散步，讓太太跟那那補眠，順便買哺哺的優酪乳。

哺哺其實一直很喜歡雨，她在家裡喜歡到陽台、窗台看雨，所以我買了一件雨衣給她，然後有一雙她表姐留給她的小雨鞋，就這樣，這一陣子的連續下雨，只要沒班，我們就會出去踩水、淋雨。

我想，哺哺很需要被關注，尤其是看到一個連她都覺得可愛的妹妹出現，然後只要一哭，爸爸或媽媽就會去抱著哄。哺哺的情緒比以前來的不穩定，比起用說的，哺更愛用哭鬧爭取她想做的事，原來這就是所謂的倒退期。

還有很長的路要走，你們有什麼建議或是經驗跟我分享嗎？