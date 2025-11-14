ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

LV品牌大使男星爆雙面！
下周全台降溫「下探12度」
方念華《看板人物》驚傳收攤
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

胡釋安 何孟遠 陳奕 陳美鳳 方念華 金針菇 夏如芝 楊晴

台中跨年蕭敬騰陪倒數美食清單揭秘　想起岳父「要珍惜眼前」

記者葉文正／台北報導

由三立電視及群健電視聯合製播、已經連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳跨年晚會，今年打出「全A咖」重量級卡司，首波公布將陪伴現場與電視、網路觀眾一起倒數送走2025的壓軸嘉賓，是相隔5年在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰！老蕭12月27日結束澳門演出後，隔天就返台投入練團，他說：「很興奮，唱完想多留兩天，我有一串台中美食名單要吃！」身邊工作人員更透露，老蕭與導演組開跨年會議第一句話就問：「唱完要吃什麼？」

▲蕭敬騰將在台中水湳跨年陪大家倒數。（圖／三立提供）

▲蕭敬騰將在台中水湳跨年陪大家倒數。（圖／三立提供）

占地67公頃，去年跨年夜一舉創下48.7萬人湧進會場的台中水湳中央公園，已成為全台最大戶外演唱會場地，也是全台最具人氣指標的跨年晚會；而老蕭和這個場地緣分甚深，因為5年前水湳中央公園落成後，首次大型活動的第一位演出歌手就是他！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕭敬騰將在台中水湳跨年陪大家倒數。（圖／三立提供）

▲蕭敬騰感嘆要珍惜眼前。（圖／三立提供）

老蕭上次在台灣跨年是2020年末，之後因為疫情、巡演等原因，5年沒在台灣跨年；原本他今年澳門演出後安排休息幾天，但三立誠意十足、始終不放棄邀請，終於獲得他首肯：「跨年非常重要的舞台，原本是擔心沒有時間好好準備，但跟團隊討論後，可以將跨年演出的內容提前安排規劃，現在確定要在台中跨年，團隊和我都很興奮、很期待。」

▲蕭敬騰將在台中水湳跨年陪大家倒數。（圖／三立提供）

▲去年台中水湳跨年湧入不少民眾。（圖／三立提供）

打動老蕭的關鍵之一，是台中的美食。老蕭透露：「我只要有時間，非常喜歡和好友離開台北到台中、台南、宜蘭等城市到處吃吃走走。本來9月唱完大巨蛋後，約了好友要去台中玩兩天，餐廳、飯店都訂好了，但因為岳父突然身體不適，我們不放心所以取消行程。這次跨年唱完，有機會就想多留兩天吃吃美食。台中早餐、肉圓、手搖，JL studio，都是必吃。」

老蕭今年將跨年秀「獨家」獻給台中水湳中央公園，談及過往在台灣的跨年經驗：「獨家、趕場都有，以前常有趕場經驗，真的很瘋狂！雖然每次都排一頭一尾，以為時間充裕，但跨年到處塞車，邊趕路邊換裝，又因為我們都是live band，有很多東西需要時間調整，所以每次還是很緊張，我現在喜歡安安穩穩地把一件事做好。」

最近推出新歌〈為愛狂歡〉，出道18年的老蕭有感而發表示：「為愛狂歡、為演出狂歡、為生命狂歡，這是我這2年的一點點目標；這幾年收獲很多，也失去
很多，『珍惜眼前』這件事真的不能説説而已，展望未來我希望自己能夠更專注在自己熱愛的人事物上，不要受到太多無關的人事物影響，努力把自己的角色做好。」他也透露，已經巡迴2年的「野生」巡迴演唱會台灣場已經在安排中，希望2026年能將這套節目帶回家來跟大家分享。」

台中水湳中央公園跨年晚會至今連續第9年由三立電視及群健電視聯合製播，並透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出，邀請大家一同參與這場「全A咖」音樂盛典，共同感受台中跨年的獨特魅力。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蕭敬騰summer

推薦閱讀

快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發聲明撇清「不知情被牽連」譴責出軌

快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發聲明撇清「不知情被牽連」譴責出軌

17小時前

粿王不倫戀前輩是他！　《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

粿王不倫戀前輩是他！　《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

13小時前

《星光》男星求岳父認可…抱老婆「雙人公主轉」　最萌身高差曝光

《星光》男星求岳父認可…抱老婆「雙人公主轉」　最萌身高差曝光

11/13 07:00

快訊／陳奕當爸了！　深夜報喜「五分埔成衣千金」嬌妻順產女兒

快訊／陳奕當爸了！　深夜報喜「五分埔成衣千金」嬌妻順產女兒

12小時前

LV品牌大使男星爆雙面！　答應櫃姐合照「轉頭就投訴」身分2線索曝

LV品牌大使男星爆雙面！　答應櫃姐合照「轉頭就投訴」身分2線索曝

14小時前

百萬YTR金針菇拿到永久居留證！　開拍宣傳台灣MV：回饋這片土地

百萬YTR金針菇拿到永久居留證！　開拍宣傳台灣MV：回饋這片土地

16小時前

曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

11/12 22:30

前夫霸佔紐約房產打官司！　陳美鳳「理解范姜彥豐」罕談離婚內幕

前夫霸佔紐約房產打官司！　陳美鳳「理解范姜彥豐」罕談離婚內幕

16小時前

日女星友人遭熊襲身亡！　悲吐「熊害像疫情初期」：事情逐漸惡化

日女星友人遭熊襲身亡！　悲吐「熊害像疫情初期」：事情逐漸惡化

3小時前

蔡依林大巨蛋搶票倒數「提前暴雷了」！　最大重點講7次...粉絲暴動

蔡依林大巨蛋搶票倒數「提前暴雷了」！　最大重點講7次...粉絲暴動

14小時前

夏如芝女兒看平板被酸「難怪戴眼鏡」　她揭3C育兒偏見：每家庭不同

夏如芝女兒看平板被酸「難怪戴眼鏡」　她揭3C育兒偏見：每家庭不同

12小時前

才剛得金鐘！方念華主持17年《看板人物》驚傳收攤　電視台曝後續動向

才剛得金鐘！方念華主持17年《看板人物》驚傳收攤　電視台曝後續動向

13小時前

熱門影音

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」

新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
向太不准子女移民美國！ 放話「去了就把財產全捐出」

向太不准子女移民美國！ 放話「去了就把財產全捐出」
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

謝祖武和兒謝展榮「出門互不隸屬」　吃醋老婆偏心被唸：爸爸不要吃太多

謝祖武和兒謝展榮「出門互不隸屬」　吃醋老婆偏心被唸：爸爸不要吃太多

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

看更多

李棟旭：We are back　《殺人者的購物中心2》鄭進灣回來了

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前1

一看就假的仍有7000人按讚！鄭家純「台詐騙案難減少」：易騙難教

17分鐘前11

震驚女製作人離世！　蘿莉塔痛悼「來不及感謝」零合照曝悲傷原因

25分鐘前8

台中跨年蕭敬騰陪倒數美食清單揭秘　想起岳父「要珍惜眼前」

40分鐘前0

郁方連看2虐童案新聞痛心！怒轟「妖魔鬼怪」刑期太少：無辜生命啊

1小時前0

62歲李連杰甩憔悴回春！　瘋傳換心手術急闢謠…更新影片陸網歪樓

2小時前1

串流台小編玩哏「惹怒NewJeans粉絲」　深夜致歉：選詞疏忽造成誤解

2小時前0

仙俠劇作者突發文求救！　428字怒控「被逼寫下遺書」疑精神分裂

2小時前0

香港樂團RubberBand超愛台灣　成員認想在台北置產...1原因打退堂鼓

3小時前0

《淚之女王》金正蘭家中昏倒「撞破下巴見骨」　崩潰：人生結束了

3小時前0

11月14日星座運勢／射手座兩方情同意合　獅子座感情抱持樂觀

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！
    17小時前5460
  2. 《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」
    13小時前2836
  3. 《星光》男星求岳父認可…抱老婆「雙人公主轉」
    11/13 07:002
  4. 快訊／陳奕當爸了！　深夜報喜嬌妻順產女兒
    12小時前2218
  5. LV品牌大使男星爆雙面！答應櫃姐合照「轉頭就投訴」
    14小時前83
  6. 百萬YTR金針菇拿到永久居留證！
    16小時前4415
  7. G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝
    11/12 22:30108
  8. 前夫霸佔紐約房產！陳美鳳「理解范姜彥豐」罕談離婚內幕
    16小時前82
  9. 日女星友人遭熊襲身亡！　悲吐「熊害像疫情初期」
    3小時前183
  10. 蔡依林大巨蛋搶票倒數提前暴雷　最大重點講7次
    14小時前64
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合