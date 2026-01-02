ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邵雨薇喝茫倒吳慷仁懷裡
氣象署「貓貓圖解」寒流到底多冷
韓國民影帝昏迷4天！加護病房過生日
Stray Kids高雄AAA衝進NEXZ待機室！　Felix金句超暖：記得要感恩

記者吳睿慈／台北報導

南韓娛樂龍頭JYP所打造的新人男團NEXZ於2024年出道，他們12月剛來到高雄參加AAA頒獎典禮，相隔1個月，他們即將在台大體育館舉辦演唱會，2日接受台灣媒體聯訪，聊起Tomoya當初到高雄時為了遮髮色，買假髮來台，他受訪時笑喊：「但沒想到NEX2Y都沒發現！」幕後故事極可愛。

▲▼ 訪問／Stray Kids高雄AAA衝進師弟待機室！Felix金句超暖：記得感恩。（圖／藝尚提供）

▲NEXZ出道以來首次在台舉辦演唱會。（圖／藝尚提供）

NEXZ近來活動頻繁，他們曾來台舉辦簽售會，緊接著到高雄參加AAA頒獎典禮，相隔1個月，他們出道以來首次在台舉辦演唱會，2日受訪時，透露上個月在高雄吃到壽喜燒，「日本的醬油比較甜，但是高雄的感覺湯頭比較濃」，他們在高雄大啖美食，還抽空去買了珍奶、蛋塔，Yu補充：「去買珍奶的時候還有遇到粉絲，很感謝有粉絲認出我們。」

他們在高雄街頭吃吃喝喝，被不少粉絲拍下來，So Geon爆笑表示：「有透過經紀人傳達給我們，好像我們去買東西的時候有被拍下來，還因此上新聞了。」高雄AAA之旅有不少幕後故事，Tomoya當初到頒獎典禮染成綠髮色，現身小港機場為了遮髮色，自掏腰包買假髮，「我花了韓幣2萬元（約台幣440元），但沒想到粉絲都沒發現。」全場笑出來。

▲▼ 訪問／Stray Kids高雄AAA衝進師弟待機室！Felix金句超暖：記得感恩。（圖／藝尚提供）

▲Stray Kids高雄有去NEXZ待機室交流。（圖／藝尚提供）

他們也聊到當時在高雄候機室時，前輩Stray Kids特地到房間找他們，Seita透露：「前輩有給我們一些活動的經驗或是在舞台表演的經驗談，Felix前輩也有告訴我們『要隨時抱著對周遭人感恩的心，有這樣的心態，往後做什麼都會越來越成功』。」

稍早抵達台灣，Hyui表示：「可以在台北演出跟粉絲見面、近距離互動很幸福，我們在機場的時候，粉絲很歡迎我們，希望未來更常來到這邊努力會帶給粉絲幸福、力量。」這次為了演唱會，他們坦言「有準備特別舞台」，被追問是中文歌嗎？Seita突然一陣臉紅，結巴表示「對⋯對的」，擔心會暴雷，他笑喊「我不是會說謊的人，對的，我們有準備中文歌」。

▲▼ 訪問／Stray Kids高雄AAA衝進師弟待機室！Felix金句超暖：記得感恩。（圖／藝尚提供）

▲NEXZ來台準備了中文歌。（圖／藝尚提供）

NEXZ首次與台灣媒體見面，成員在訪談前展現誠意，先是各自以中文「大家好」自我介紹以外，Tomoya也代表發言：「感謝大家在忙之中來當這裡，我們會努力回答大家問題。」相當有禮貌。

