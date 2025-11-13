破億女歌手驚人真面目曝光　狂吐痰吐到「用掉一包衛生紙」

記者蔡琛儀／台北報導

來自馬來西亞的創作女歌手DIOR大穎過去曾以〈在迦納共和國離婚〉等歌曲走紅，音樂串流點擊已突破八億次，Instagram追蹤逾75萬、TikTok累積400萬按讚，Reels影片動輒破百萬觀看。這次推出新歌〈大人的快樂〉，一聽Demo就被打動，特地來台錄音挑戰高難度轉音與情緒層次堆疊。

▲DIOR大穎推出新歌〈大人的快樂〉。（圖／索尼提供）

不過大穎直呼這首歌「唱起來真的不容易」，卻因此更貼近她心中對「成長」的定義，她笑說錄音時「一邊唱一邊吐痰」，自嘲是「痰唱歌手」，逗笑全場。

她透露在推出〈大人的快樂〉前，曾獨自前往英國留學三週，那趟旅程成為她音樂人生的重要轉折，「我一個人挑戰陌生的城市，也重新找回了自己」，還憑一己之力在倫敦舉辦爆滿的小型音樂會，展現跨海舞台魅力。

▲DIOR大穎。（圖／索尼提供）

談到再度與張簡君偉合作，大穎感激表示：「把壓箱底的作品交給我。」並坦言錄音過程是一次身心挑戰。她當時喉嚨不適、仍堅持錄音，「吐痰吐到用掉一整包衛生紙」，讓製作人佩服她的敬業與韌性。她說：「我希望這首歌能像生活的插曲，被放進每個人日常，提醒自己即使悲傷，也能微笑前行。」