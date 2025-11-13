ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
余祥銓證實免役「病因余天也有」
吃到毒蛋怎麼解？營養師曝「排毒模式」
男友30分就想大便！結果抓包偷情
直擊／神級卡司攻占香港！IU、邊佑錫首同框　《幕府將軍2》曝進度

記者吳睿慈／香港報導

華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）亞太區13日首次於香港迪士尼樂園度假區舉辦「2025 Disney+原創內容發布會」，邀請來自美國、韓國與日本的頂尖創作人才齊聚一堂，搶先揭曉平台將於2026年推出的全球娛樂內容陣容，男神、女神齊聚一堂，玄彬、申敏兒、鄭雨盛、池昌旭、都敬秀等人現身，就連日本影帝真田廣之也帶著《幕府將軍2》強勢回歸，甚至回答第三季相關提問。

▲▼直擊／韓日神級卡司攻占香港！神劇宣布喜訊　IU、邊佑錫。（圖／Disney+提供）

▲「2025 Disney+原創內容發布會」在香港迪士尼樂園度假區舉辦。（圖／Disney+提供）

《幕府將軍》首季於 2024 年首播後橫掃18項艾美獎、創下單季獲獎最多的歷史紀錄。13日活動上，主演兼執行製作人真田廣之，與共同創作者瑞秋近藤、賈斯汀馬克斯一同登台，分享第一季的精彩敘事魅力，並準備迎接第二季的製作開拍。真田廣之一肩扛起製作人責任，他坦言：「當時沒想過會得獎，我們的團隊默契很優秀，所以我自己也很期待，拍攝第二季當然也會有壓力，但我會把心理負擔轉換成拍攝第二季的動力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《幕府將軍2》即將強勢回歸。（圖／記者吳睿慈攝）

▲《幕府將軍2》即將開始製作。（圖／Disney+提供）

被問及先敲碗許願第三季合作演員？真田廣之笑得開心，「我以前的夢想是『去做就可以做到，夢想越大越好』，如果主動上門來找我的機會，我先不要慌，把所有的心態準備好，我想那樣的話不論何時都會有機會上門，《幕府將軍》是珍貴的舞台，我夢想大了，就可以朝希望夢想前進。」

▲▼直擊／韓日神級卡司攻占香港！神劇宣布喜訊　IU、邊佑錫。（圖／Disney+提供）

▲《韓國製造》第一季還沒播，先簽約了第二季。（圖／Disney+提供）

除了壓軸宣布《幕府將軍2》製作，現場正式宣布由兩大男神玄彬、鄭雨盛主演的犯罪影集《韓國製造》將於12月24日在 Disney+上線，並且第二季也已確認製作中，預計於 2026 年推出。其他韓國作品則包括由池昌旭、D.O.都敬秀主演的熱播中動作影集《操控遊戲》；韓國命理師、預言家對決的通靈競賽實境節目《天機試煉場》；朴寶英與金聖喆主演的犯罪動作劇《賭金》；以及加入岡田將生與玄理等新卡司，並由李棟旭、金慧峻主演的《殺人者的購物中心》第二季等。

▲▼直擊／韓日神級卡司攻占香港！神劇宣布喜訊　IU、邊佑錫。（圖／Disney+提供）

▲朴寶英繼《照明商店》後，再度攜手Disney+。（圖／Disney+提供）

此外，IU 與新生代演員邊佑錫主演的浪漫喜劇《21世紀大君夫人》（暫譯）將於2026年登上 Disney+，兩位主角的劇照也在活動現場首度對外公開，同框照終於放出來讓粉絲聞香。BTS防彈少年團Jimin與Jungkook的人氣旅行實境秀《ARE YOU SURE?!》第二季也將於12月3日精彩上線。

▲▼▲▼直擊／D+神級卡司攻占香港！IU、邊佑錫宣布喜訊影帝壓軸出場。（圖／Disney+提供）

▲Disney+最新戲劇《操控遊戲》熱播中。（圖／Disney+提供）

還有包括粉絲熱愛的影集續作《極樂凶間》第二季、《大熊餐廳》第五季，以及《波西傑克森》第二季；此外，還有全新原創影集與紀錄片也精彩亮相，包括《克里斯漢斯沃：與父親的騎行之旅》、聖誕電影《強納斯兄弟過聖誕》，以及將帶領觀眾跟隨威爾史密斯在 100 天內橫跨七大洲，展開一場極限探索之旅的紀錄片《威爾史密斯的極地縱橫》。

▲IU、邊佑錫同框劇照終於在Disney+記者會上公開。（圖／翻攝自《21世紀大君夫人》）

▲IU、邊佑錫同框劇照終於在Disney+記者會上公開。（圖／翻攝自《21世紀大君夫人》）

其他亮點包括《異形：地球》宣布將回歸推出第二季，以及《使女的故事》衍生劇《The Testaments》（中文片名待定），這部扣人心弦的新作設定於原作事件數年後；與知名製作人萊恩墨菲打造、萬眾矚目的全新影集FX《美麗毒素》；還有《星光繼承者》系列最新篇章《星光繼承者：邪惡仙境》（暫譯），將帶來全新角色「崔西Chessy」（暫譯）。此外，澳洲原創影集《扒手道奇》第二季也搶先曝光，這部續作改編自查爾斯狄更斯的經典《孤雛淚》，將繼續帶來主角在澳洲維多利亞港的雙面人生。

▲▼▲▼直擊／D+神級卡司攻占香港！IU、邊佑錫宣布喜訊影帝壓軸出場。（圖／Disney+提供）

▲Disney+宣布製作日、韓跨國合作戲劇。（圖／Disney+提供）

在展現無限創意的同時，迪士尼也宣布多部來自韓國與日本的全新原創作品即將登場。華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可（Luke Kang） 同時分享了迪士尼的內容策略，強調亞太原創內容是如何與全球娛樂作品相輔相成：「今天的原創內容發布會，是一場對卓越創意與蓬勃發展的慶祝活動。同時再再體現我們的承諾：步伐穩健地將亞太地區的原創故事帶給 Disney+ 的觀眾，這些故事不僅豐富全球綜合娛樂的陣容，更與其相得益彰。」

華特迪士尼公司亞太區整合行銷及原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）也分享：「原創精神驅動我們不斷突破敘事界限，與新世代創作者合作，從多元創意來源汲取靈感，發掘能將觀眾帶入奇幻世界的新故事。從高品質影劇，到喜劇實境秀與動畫，我們很自豪能在 Disney+ 呈現這些橫跨世代與地域的精彩作品，帶給觀眾歡樂、驚喜和共鳴。」展現平台持續深耕原創、打造全球化內容的決心。

【也太chill了吧】牛牛們把鳳凰颱風當塑膠　全程淡定泡水裡

