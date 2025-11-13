ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
香港直擊／殺手鄭進灣沒死！《殺人者2》李棟旭神虧：姪女戲份最多

記者吳睿慈／香港報導

華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）亞太區13日首次於香港迪士尼樂園度假區舉辦「2025 Disney+原創內容發布會」，搶先揭曉Disney+即將推出的韓國與日本原創作品陣容，由李棟旭、金慧峻主演的《殺人者的購物中心》在2024年播出後迴響極大，本次活動正式宣布第二季預告，李棟旭穿著一身帥氣西裝現身，還張開雙手轉圈表示心情的喜悅感，對於即將迎來的第二季感到很開心。

▲▼香港直擊／殺手鄭進灣回來了！《殺人者2》李棟旭神虧：姪女戲份最多。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼殺手鄭進灣回來了，《殺人者的購物中心》預計上演第二季。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼香港直擊／殺手鄭進灣回來了！《殺人者2》李棟旭神虧：姪女戲份最多。（圖／記者吳睿慈攝）

《殺人者的購物中心2》如火如荼拍攝中，李棟旭、金慧峻特地抽空來到香港出席發布會，李棟旭與眾媒體分享喜悅，張開雙手轉圈，享受著來自四面八方的歡呼聲。戲劇能夠製作第二季，李棟旭幽默笑喊：「我有預想會受到歡迎，但沒想到這麼歡迎，所以有了第二季。」不過他也坦言壓力不小，「當然會有負擔，希望第二季比第一季成效好，希望第二季更受到觀眾喜愛，所以是會有壓力的」，但下一秒，他笑喊：「但反正戲份智安是最多的，我就是放心放鬆地出演。」

姪女智安由金慧峻飾演，她第一季表現，這次槍戰變得更多，導演大讚她對於使用槍的技術，導演也預告：「這季的鄭進灣會看到第一季看不到的很多苦楚，會有很多事情發生。」金慧峻形容是「血淚的動作戲」，但李棟旭謙虛表示：「我就是一如往常啦。」

▲▼香港直擊／殺手鄭進灣回來了！《殺人者2》李棟旭神虧：姪女戲份最多。（圖／記者吳睿慈攝）

▲李棟旭在第一季驚喜現身其實沒有遭到不測，第二季將公開他詐死的原因。（圖／記者吳睿慈攝）

此外，本次活動也聚焦於韓國奇幻浪漫網漫改編的幕後創作歷程，包括由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、及李世榮主演的全新奇幻韓劇《再婚皇后》，以及由秀智與金宣虎主演的《魅惑》。

華特迪士尼公司亞太區整合行銷及原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）也分享：「原創精神驅動我們不斷突破敘事界限，與新世代創作者合作，從多元創意來源汲取靈感，發掘能將觀眾帶入奇幻世界的新故事。從高品質影劇，到喜劇實境秀與動畫，我們很自豪能在 Disney+ 呈現這些橫跨世代與地域的精彩作品，帶給觀眾歡樂、驚喜和共鳴。」

