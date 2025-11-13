木村拓哉迎53歲生日還是帥！　愛女曬一家四口萌照慶祝

▲木村拓哉的女兒分享一家四口合照，慶祝爸爸53歲生日。（圖／翻攝koki IG／cocomi_553_official IG）

圖文／鏡週刊

日本天王木村拓哉今（13日）迎來53歲生日，兩個女兒木村心美（Cocomi）、木村光希（Kōki）都在社群網站曬出全家福照片，為老爸慶生，相當溫馨。

心美、光希同曬珍貴全家福 童年黏爸爸畫面超溫馨

木村24歲的長女心美昨率先在IG曬出兒時全家福，照片中，她與妹妹光希緊黏爸爸，媽媽工藤靜香則依偎在木村肩膀上，甜蜜十足。心美發文：「爸爸的生日！HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY！53歲也要繼續帥氣地衝啊～」還搞笑補充說：「禮物還沒買到，等等再說！」

▲光希貼出一家四口近期的合照，為爸爸慶生。（圖／翻攝koki IG）

▲心美貼出童年時的全家福，工藤靜香靠在木村身上，相當溫馨。（圖／翻攝cocomi_553_official IG）

▲木村半裸在海邊陪小時候的女兒們玩耍。（圖／翻攝koki IG）

▲木村陪毛小孩玩樂。（圖／翻攝koki IG）

22歲的光希則在IG分享多張珍藏照片，包含木村與愛犬玩耍，以及一家四口近期的合照，其中一張更是木村年輕時的「半裸照」，他在海邊陪兩個女兒玩耍，展現結實身材，相當有型。光希用英文寫下：「生日快樂，給世界上最好的爸爸。」足見家庭感情緊密。

事實上，木村前一天在大阪通天閣出席電影《TOKYOタクシー》舞台問候會，84歲的同劇演員倍賞千惠子驚喜獻唱生日快樂歌，現場500名粉絲跟著大合唱，讓木村難掩激動，數度拭淚，場面溫暖感人。



