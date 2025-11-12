YouTuber金魚腦辦土耳奇簽證險受騙！　曬網站對比：結果是詐騙

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「金魚腦」阿金擁有一張台灣與烏拉圭混血的漂亮臉蛋，過去以環保主題影片走紅。她12日透露自己差點遭遇「簽證詐騙」，提醒粉絲出國前一定要多加查證，避免落入陷阱。

▲阿金後來也經常拍攝旅遊片。（圖／翻攝自Instagram／goldfishbrain17）

阿金表示，自己因為準備前往土耳其旅遊，便上網搜尋辦簽證的網站，「我也很確實的填了所有的掌櫃的資訊，填完之後我就送出，然後結果我就收到了一個很正式的email，點進去他就說，如果你要馬上拿到你要付300美金（約新台幣9376元）。」不過，阿金對於要付300美金覺得太貴，這才起了疑心，上網一查才發現現在有很多詐騙網站假借代辦簽證名義行騙。

▲阿金差點被假簽證網站詐騙。（圖／翻攝自Instagram／goldfishbrain17）

阿金說，若在緊急情況下，通常都會覺得「多付點錢合理」，但也會容易就此落入陷阱。她也曬出詐騙網站與正規網站的對比，指出假網站看起來還更真實，「所以以後如果你們要辦簽證，一定一定記得要找正規的管道。」她也透露先前去峇里島前，同樣找到很多詐騙網站，「想說能救一個是一個！就分享給你們了～］