賴慧如被爆「太常請假出國」遭八點檔槍殺賜死　電視台首發聲！

記者黃庠棻／台北報導

女星賴慧如近年因出演《多情城市》、《市井豪門》和《愛的榮耀》等多部八點檔，知名度水漲船高。日前剛結束《好運來》拍攝，在戲中飾演悲情女子蕭麗美，為了保護情人曉剛（王燦飾）在天台上中槍領便當，怎料近日卻傳出她其實是因為「太常請假」引起不滿所以被賜死，對此民視也做出回應。

▲賴慧如。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）

賴慧如在9月初正式殺青，感慨地說「我從《多情城市》到《好運來》，連續五部八點檔都是演到最後一集，這次第一次中途殺青，真的很捨不得。這個角色什麼樣的災難都經歷過，但最後能用愛去完成告別，我覺得也很有意義。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴慧如9月在《好運來》領便當。（圖／民視提供）

談到離開的心情，賴慧如笑中帶淚「收拾棚內櫃子的時候眼淚差點掉下來，因為這個櫃子陪了我七八年，裡面什麼都有，結果還翻出一碗2022年過期的泡麵！那一刻真的覺得，八點檔就是我的第二個家。」怎料，賴慧如被傳出之所以在《好運來》被賜死，是因為她常常請假出國，沒有辦法好好配合電視台拍攝，所以才中途下車。

▲賴慧如9月在《好運來》領便當。（圖／民視提供）

對此，民視也做出回應「《好運來》劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。目前劇情多線發展、節奏緊湊，後續更將迎來關鍵反轉，敬請觀眾持續鎖定。」否認了賴慧如因太常請假被賜死的傳聞。

▲賴慧如9月在《好運來》領便當。（圖／民視提供）