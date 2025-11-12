假中獎真詐騙！　宇宙人方Q遭詐團「盜刷10幾萬」氣炸報案

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團宇宙人將於12月20日登上台北小巨蛋開唱，演唱會主視覺以「電話亭」象徵時空交錯，邀歌迷穿越青春、重溫最初感動，團員更將在11月13日Hit Fm節目中進行「Call Out電話亭」直播，無預警打給粉絲，提前預告：「別掛電話！我們不是詐騙集團！」

▲宇宙人將特別企劃突襲call out粉絲。（圖／相信音樂提供）

面對即將登場的Call Out直播，三人期待又緊張。小玉打趣說：「若被誤會是詐騙，我就直接唱歌證明自己！」方Q笑稱若被掛電話會稱讚對方警覺性高，阿奎則期待粉絲腦洞大開，透露：「除了點歌、許願，我更想聽聽他們會說出什麼驚人金句！」

聊到詐騙話題，三人也有親身經歷，方Q曾被假電信公司騙走十多萬，「那時候假的電信公司說我中獎，結果填完資料後卡被盜刷十幾萬，我還跑去報案。當時真的很痛苦，因此痛恨詐騙集團！；小玉坦言接到類似電話會直接掛掉，但看完影集《回魂計》後對背後故事多了幾分理解；阿奎則屬「好奇寶寶派」，笑說會陪對方聊聊，「想知道最新劇本寫得如何」。

這次演唱會以1986為主題，也喚起經典綜藝「Call Out」回憶。若能打電話穿越時空，小玉想致敬偶像麥可傑克森，方Q則想提醒貝斯傳奇Jaco Pastorius珍惜生命；阿奎笑說要打給「1986年剛生下宇宙人的爸媽」，叮嚀他們多放音樂給小孩聽。