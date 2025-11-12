南部藥廠性招待內幕！老闆「挑1個秘書今晚陪你」 黃豪平主持尾牙嚇壞

記者潘慧中／綜合報導

主持人黃豪平近日上節目分享一段至今仍難以忘記的尾牙經驗，「我差點被性招待」，對方是南部某藥廠並表明很喜歡他講單口喜劇。不對勁的是，對方要求他先講5分鐘的黃段子，「越黃越好！越色越OK！」

▲黃豪平差點被性招待。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，黃豪平當天一上台就立刻察覺氣氛不對，「底下第一排至少前面幾桌都是女生，還有幾位看起來像寺廟相關人士，真的就是光頭、看起來很和藹可親」，這讓他懷疑這個場合是否適合講黃段子。

▲黃豪平一上台就發現不對勁。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



雖然內心忐忑，黃豪平仍照藥廠老闆指示開場，結果講完第一個笑話，「底下鴉雀無聲，沒有任何人給我拍手，笑最大聲的就是老闆。」他只好臨場調整內容，從原本講九成的黃段子降到七成。

▲▼黃豪平講完黃段子後，全場只有老闆在笑。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



中場休息時，黃豪平下台向老闆致意，對方不但誇他講得很好，還主動帶他去認識員工，「那桌全部都是女生，穿著性感的晚禮服，然後老闆跟我說『這些都是我的秘書，你挑一個，今天晚上陪你』」，他一聽著實嚇到了！

▲老闆允許黃豪平挑一個秘書作陪。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



黃豪平當下連忙用「要上台主持了」當藉口離開，未料老闆不但不放棄，還接著問他：「是不是這些你不喜歡？還是我來幫你？」他連忙澄清沒有那個傾向，但老闆還好奇反問：「你不是嗎？我平常看你在節目上模仿都扮女裝。」他繼續否認，對方就放他回台上繼續主持了。

▲▼黃豪平連忙澄清。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

