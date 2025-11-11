ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
短劇《還珠》被嫌「小燕子眼睛不夠大」
鳳凰減弱「周四清晨從台東出海」
薔薔獨旅「早到登機口」卻沒趕上飛機
破億網紅CEO森田有喜了！　攜手最帥營運長「辦性別趴」公開愛的結晶

記者蔡琛儀／台北報導

由網紅CEO森田攜手「最帥營運長」Vic陳雋希攜手為旗下品牌的新款雨衣舉辦「性別趴」，戳開氣球正式揭曉全新配色「薄荷銀光」，象徵新氣象與未來感，森田對於新品相當自豪：「我自己非常喜歡！配色大膽，是市面上雨衣沒有的！這款算是精品界的雨衣 ，我自己有騎摩托車所以非常了解大家騎車需要的方便和時尚，不會只使用一次就想丟掉，想帶給大家實用又經得起考驗的一款雨衣 。」

▲▼網紅CEO森田攜手「最帥營運長」VIc陳雋希為「愛的結晶」新款雨衣舉辦性別趴！。（圖／快電商提供）

▲網紅CEO森田攜手「最帥營運長」VIc陳雋希為「愛的結晶」新款雨衣舉辦性別趴。（圖／快電商提供）

不僅推出新產品，森田對生子也已有藍圖規劃：「一直都很喜歡小孩子，我想要生一男一女，希望可以在40歲完成這件事情，男生希望他可以非常厲害，女生希望是非常貼心溫柔的。」他目前認了好友愛雅的小孩當乾兒子，還沒出生卻已經父愛爆棚，他開玩笑說：「愛雅說生男孩就要過戶給我，我還當真了！」

至於Vic想得較遠：「還沒規劃生小孩，一隻毛孩就手忙腳亂了！如果要生的話，會想一個就好，我覺得50歲以內都還可以接受。」他目前有認領朋友的孩子作乾爸，不過都還沒出生，他笑說：「玩家人朋友的小孩就很開心，而且我每次出國都一定會買禮物給我姐小孩，用禮物賄賂他們，每次看到我都很開心。」

▲▼網紅CEO森田攜手「最帥營運長」VIc陳雋希為「愛的結晶」新款雨衣舉辦性別趴！。（圖／快電商提供）

▲森田和Vic對於生小孩都有自己的時程規劃。（圖／快電商提供）

雖然還沒有孩子，但Vic本身有養狗，「我養的寵物都會偏安靜，我自己在家都在電腦前忙公事，可能個性就會跟我有點像，也不太會叫，但一有時間一定要帶出去玩一整天 補償。」未來家中也不排斥再領養新成員，但認為這件事情需要緣分，若兩隻毛小孩一起有伴、也可以玩在一起。

【歸剛欸】被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉XD

