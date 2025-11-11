胡宇威核彈級前女友「穿他襯衫」挑釁！現任被狂踩地雷…崩潰咆哮

記者黃庠棻／台北報導

影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（以下簡稱為《好好吃飯2》）第二部將於今（11）日於公視+、LINE TV正式上線。在第一部寫下公視+熱門排行亞軍佳績後，劇情也即將迎來情感高峰，胡宇威、李玲葦、姚以緹三人陷入「三角修羅場」，將一口氣揭露三個角色從第一季開始至今的成長。

《好好吃飯2》中，姚以緹一早起床，穿著胡宇威的襯衫在廚房做早餐，還不斷暗示兩人過去共同記憶，狂踩李玲葦底線，讓她忍不住在心中咆哮「你們到底是前任，還是現任？」姚以緹笑言「我的出場對艾蜜莉（李玲葦 飾）來說根本是核彈級別！」

李玲葦受訪時表示「殺青後和經紀團隊吃飯，我點了一份冰淇淋布朗尼，突然覺得艾蜜莉的戀愛心情就像它，布朗尼是熱的，冰淇淋是冰的，陷入感情是幸福的，但也會被燙得措手不及，心情真是『冰火兩重天』。」她更語帶無奈表示「看到男友的前女友穿著男友的襯衫還幫忙做早餐，這真的不用演，誰看到都會不爽！」

最令人好氣又好笑的「前女友幻想戲」也將登場，李玲葦不停幻想湯瑪士（胡宇威飾）與范湘（姚以緹飾）親密互動，不只上演八點檔式奪愛情節，還想像姚以緹霸氣回嗆「謝謝你，讓我知道他還是愛我的。」讓李玲葦瞬間懷疑「我到底在演哪一齣？」姚以緹回憶當時三人拍攝這段戲，忍不住大笑說「要一直憋笑真的很難，哈哈哈！」

對於飾演「魔王級前女友」范湘一角，姚以緹強調「范湘沒有那麼挑釁啦！只是開開玩笑，玩笑開大了，最後她還是很真誠地面對艾蜜莉。」她也坦言角色行為確實容易踩到現任底線，但也正因如此才更貼近現實戀愛的複雜與拉鋸。

《好好吃飯2》第二部即將揭開角色更深層的情感選擇，從「吃掉孤單」進一步走向「戀愛治癒」與「陪伴成長」，李玲葦也誠摯表示「有時候感情裡最難的，不是失戀，而是那種你還在關係裡，卻覺得自己已經失去了什麼。」

李玲葦笑稱自己在現實中也會吃醋，但更在意的是「如果真的非見前女友不可，那請先說清楚原因！」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部已在公視+、LINE TV熱播中，第二部於今日正式上線。